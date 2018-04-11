Правительство может оказать финансовую поддержку UC Rusal

Дмитрий Медведев и Олег Дерипаска Dmitry Astakhov / RIA Novosti / AP

Правительство может помочь UC Rusal с краткосрочной ликвидностью через «Промсвязьбанк». Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает «Интерфакс». «Мы должны сейчас позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет UC Rusal и которые попали под санкции. Там все-таки около 170 000 работников. Государство, безусловно, должно это иметь в виду», – сказал министр.

По его словам, правительство взаимодействует с компаниями, попавшими под новые санкции США. «Безусловно, окажем им поддержку: будь то краткосрочная ликвидность, будь то иные меры поддержки, которые в настоящее время прорабатываются», – сообщил Силуанов. Он уверен, что государство сможет предоставить пострадавшим компаниям временную ликвидность. Например, через «Промсвязьбанк».

ЦБ взял на санацию принадлежащих братьям Ананьевым «Промсвязьбанк» в декабре 2017 г. Банку требуется 100–200 млрд рублей капитала, предложения собственников по поддержке банка были нереалистичны, объяснил госрегулятор. Финансовое здоровление завершится через полгода, говорил зампред ЦБ Василий Поздышев. То есть, примерно в середине июня.

В январе стало известно, что «Промсвязьбанк» превратят в банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Необходимость в таком банке возникла после принятия в августе американского закона о санкциях против России, рассказывал «Ведомостям» топ-менеджер одного из оборонно-промышленных холдингов.

В пятницу, 6 апреля, США ввели новые санкции против российских компаний и бизнесменов. Среди них UC Rusal и ее основной владелец Олег Дерипаска. Из-за этого он уже потерял более $1,6 млрд, а компания предупредила о риске технического дефолта. Кроме того, котировки UC Rusal падают несколько дней подряд – с первого дня торгов после введения санкций. К 17:38 мск 11 апреля одна бумага UC Rusal стоит 2,05 гонконгских доллара (-2,83%) на Гонконгской бирже и 21,87 руб. (-4,04%) на Московской.