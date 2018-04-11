Минфин США выступил против введения санкций в отношении госдолга России

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МЧС заступилось за обвиненного в халатности пожарного из Кемерова

МЧС России заступилось за командира пожарного звена Сергея Генина, в отношении которого возбуждено уголовное дело о халатности при тушении пожара в Кемерове. Следственный комитет России считает, что пожарные проигнорировали информацию о кратчайшем пути в заблокированный кинозал ТРЦ «Зимняя вишня». МЧС настаивает, что они действовали по уставу.

«Все действия пожарных во время ликвидации возгорания регламентированы Боевым уставом пожарной охраны. Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин в ходе ликвидации пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах», - сообщил представитель пресс-службы МЧС.

Старшим должностным лицом на месте происшествия является руководитель тушения пожара, который обладает всей полнотой сведений об особенностях возгорания, строении здания, он ставит задачи и распределяет ресурсы. «Команды руководителя тушения пожара при пожаре являются обязательными к исполнению. Руководствоваться указаниями сообщений очевидцев пожарный не может. В таком случае он нарушает требования Боевого устава пожарной охраны», - подчеркнул представитель МЧС.

По данным МЧС, Генин прибыл к месту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта в 16.11 (местного времени). «Он получил задачу от руководителя тушения пожара провести разведку на четвертом этаже здания, для выполнения которой сформировал звено газодымозащитной службы, и направился туда. На четвертом этаже боевой расчет Генина обнаружил и спас пострадавшего. В том направлении, куда ему советовали пойти очевидцы, уже работал другой расчет», - пояснили в МЧС.

С учетом сложностей тушения пожара, необходимости поиска пострадавших сотрудники пожарно-спасательных подразделений использовались на всех направлениях и участках, где могли оказаться люди. В МЧС подчеркнули, что «возбуждение уголовного дела в отношении Сергея Генина еще не говорит о том, что он виновен, виновность устанавливает только суд».

По версии следствия, Генин не прислушался к информации очевидца Александра Ананьева, который «сообщил о нахождении на четвертом этаже в кинозале № 2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у данного входа лестничный марш как кратчайший путь к указанному кинозалу». «В результате халатных действий начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на четвертом этаже ТРЦ "Зимняя вишня" в кинозале № 2», - сказала представитель СКР Светлана Петренко.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове