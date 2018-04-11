Новости
Экономика
Новости

Минфин США выступил против введения санкций в отношении госдолга России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр финансов США Стивен Мнучин выступает против введения санкций в отношении госдолга России, сообщает Bloomberg.

Об этом он заявил журналистам после слушаний в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США. По словам министра, он поддерживает рекомендации, приведенные в январском докладе минфина: не распространять санкции на госдолг России.

В январском докладе говорится, что санкции в отношении госдолга приведут к «негативным последствиям для глобальных финансовых рынков и компаний», писал ранее Bloomberg. По мнению Мнучина, российский рынок госдолга оказывает существенное влияние на глобальную финансовую систему.

В феврале этого года замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил, что январский доклад минфина США представляет собой «добротный анализ состояния госдолга по его структуре, по месту и роли иностранных заемщиков». «Если какие-то принимать меры, ограничения в этой области, то зацепить может глобальный долговой рынок», - говорил он.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Facebook не наблюдал попыток сбора данных со стороны России или Китая

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Основатель Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в конгрессе США заявил, что соцсеть не обнаружила попыток России или Китая получить личные данные пользователей, передает Reuters.

«Мы не видели такой деятельности», - ответил он на вопрос членов конгресса.

Он также заявил, что Facebook в начале апреля обнаружил и удалил «фейковые» российские аккаунты, направленные на распространение дезинформации внутри России. «Мы закрыли выявленные фейковые аккаунты и страницы, в том числе новостных организаций, утвержденных правительством России в качестве государственных СМИ», — пояснил он. Цукерберг заверил сенаторов в том, что соцсеть не хранит на территории России какие-либо данные пользователей.

Помимо этого Цукерберг рассказал, что его персональные данные, как и данные 87 млн пользователей Facebook, незаконным образом попали в распоряжение Cambridge Analytica.

На прошлой неделе Цукерберг заявил о блокировке около 270 страниц и аккаунтов, связанных с Агентством интернет-исследований (АИИ), известным также как «фабрика троллей».

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Reuters: Glencore объявит форс-мажор по некоторым поставкам алюминия

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Швейцарский трейдер Glencore объявит форс-мажор по некоторым поставкам алюминия, передает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает издание, причиной этого стали новые санкции США в отношении UC Rusal и ее владельца Олега Дерипаски.

11 апреля стало известно, что правительство может помочь металлургической компании с краткосрочной ликвидностью через Промсвязьбанк. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. «Мы должны сейчас позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет UC Rusal и которые попали под санкции. Там все-таки около 170 000 работников. Государство, безусловно, должно это иметь в виду», – заявил он.

США ввели санкции в отношении российских бизнесменов и компаний 6 апреля. Котировки UC Rusal падают несколько дней подряд – с первого дня торгов после введения санкций. К 17.38 мск 11 апреля обыкновенная акция UC Rusal стоила 2,05 гонконгского доллара (-2,83%) на Гонконгской бирже и 21,87 руб. (-4,04%) - на Московской бирже.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Сирии неизвестные обстреляли автобус с российскими журналистами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны России. По данным агентства, это произошло в среду, когда журналисты возвращались после съемок.

Несколько журналистов получили легкие ранения ног. Среди них – корреспондент НТВ Алексей Ивлев и РЕН ТВ Валентин Трушнин, операторы телеканала «Россия 1» Михаил Виткин и «Звезды» Владислав Додонов. Им уже оказали помощь, угрозы для жизни нет.

«Пришло время уезжать, мы погрузились в автобус. Тут раздаются выстрелы. Очень много выстрелов. Как выяснилось, стреляли в воздух. Боевики разгоняли мирных жителей», – рассказал Трушнин. По его словам, автобус был «набит битком», но все успели лечь, что снизило количество пострадавших.

Телеканал НТВ подтвердил, что его корреспондент пострадал. Он уже связался с редакцией и сообщил, что ранения действительно легкие. Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел: ранения получил оператор, корреспондент не пострадал, также подтвердил телеканал «Россия 24». Журналисты направлены в госпиталь для прохождения необходимого лечения, уточняет телеканал «Звезда».

Российский президент Владимир Путин приказал начать вывод российских военных из Сирии 11 декабря. Однако Россия оставила военные базы в Хмеймиме и Тартусе.

Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

Бизнес
Новости

Exxon и Катар начали переговоры о совместной добыче сланцевого газа в США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американская корпорация Exxon обсуждает с катарской госкомпанией Qatar Petroleum возможность сотрудничества в сфере добычи сланцевого газа на территории США, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, стороны изучают возможность совместной разработки принадлежащих Exxon газовых месторождений в США, расположенных от Западного Техаса до Северной Дакоты. Компании могут создать совместное предприятие (СП). Qatar Petroleum может вместе с подразделением Exxon - XTO Energy вложить инвестиции в разработку новых скважин.

Конкретных договоренностей стороны еще не достигли. Переговоры могут завершиться без достижения соглашения, уточнили источники.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кремль ответил на сообщения Трампа о Сирии и отношениях с Россией

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кремль считает важным не делать шагов, которые могут навредить и без того «хрупкой ситуации». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Мы не являемся участниками Twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации», – сказал Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления американского президента Дональда Трампа в Twitter.

Ранее в среду Трамп сделал сразу несколько записей в своем Twitter. В одной из них он призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии: «Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они будут». В другой он дал характеристику российско-американским отношениям: «Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было, включая времена холодной войны».

Первый год Дональда Трампа в графиках и цифрах

Политика
Новости

Комиссия Госдумы не нашла нарушений в декларации депутата Слуцкого

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Госдумы под председательством Натальи Поклонской не нашла нарушений у депутата Леонида Слуцкого, рассмотрев заявление оппозиционера Алексея Навального о незадекларированном участке на Рублевке, якобы принадлежащем депутату.

Кроме того, комиссия сообщила, что одно из заявлений, поступившее от Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, может содержать материалы, свидетельствующие о нарушении ФЗ «О защите персональных данных». «Мною будет направлен запрос в правоохранительные органы на этот счет», - заявила Поклонская.

К 8 марта этого года ФБК опубликовал расследование о многочисленных штрафах, дорогом имуществе и арендованном на 47 лет Слуцким участке на Рублевке площадью 1 га, который, как утверждает ФБК, депутат в своем пользовании не декларировал ни разу. Согласно законодательству, арендуемая земля подлежит включению в декларацию.

ФБК направил заявление о недостоверных сведениях в декларации Слуцкого в профильную комиссию Госдумы, и комиссия это заявление приняла. Ранее трое парламентских журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Стоимость нефти Brent превысила $73 за баррель

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 2,8%, достигнув $73,01 за баррель на 17.53 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Последний раз стоимость фьючерсов Brent достигала уровня $73 за баррель 28 ноября 2014 г.

На 18.45 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже выросла на 2,30% до $67,02 за баррель.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Цукерберг рассказал об утечке своих личных данных

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг заявил в конгрессе США о том, что его личные данные, так же как и данные 87 млн пользователей соцсети, незаконным образом попали в распоряжение британской аналитической компании Cambridge Analytica, передает Reuters.

Цукерберг опроверг предположение членов конгресса о том, что соцсеть не может обеспечить необходимую защиту данных пользователей после скандала с конфиденциальностью. «Каждый раз, когда кто-то хочет поделиться чем-то на Facebook ... контроль есть...» - сказал он.

Цукерберг второй день отвечает на вопросы сенаторов. Во вторник, 10 апреля, он на протяжении 5 часов обсуждал с членами конгресса обстоятельства утечки личных данных пользователей соцсети.

Ранее сообщалось, что Facebook запускает программу вознаграждений Data Abuse Bounty для лиц, сообщающих об утечках персональных данных. Размер вознаграждения будет зависеть от характера информации - в отдельных случаях компания готова выплачивать до $40 000.

Выбор редактора
Политика
Новости

Генштаб позвал экспертов ВОЗ в Сирию для проверки версии о химической атаке

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Генштаб ВС России пригласил представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Восточную Гуту для того, чтобы разобраться в ситуации с «500 пострадавшими от токсичных веществ в Думе». Об этом говорится в заявлении первого замначальника Главного оперативного управления Генштаба Виктора Познихира.

«За прошедшие несколько часов мы связались с представителями сирийского Красного Полумесяца и местного офиса координатора ООН в Сирии, активно на месте участвующими в проведении гуманитарной операции в Восточной Гуте, с целью установления местоположения этих пострадавших. Никакими данными, озвученными представителем ВОЗ, никто из них не обладает", - отмечается в заявлении.

Специалисты РХБ-защиты (Войска радиационной, химической и биологической защиты. - Ред.) взяли пробы грунта, собрали осколки с так называемого места «применения» химоружия. «Проведена их экспертиза, которая показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ», - отмечается в заявлении.

Опрос персонала и пациентов медучреждения, показанного на съемках «Белых касок», не выявил доказательств применения отравляющих веществ. Врачи данного учреждения, представители местного населения, а также покидающие Думу боевики не располагают информацией о каких-либо пострадавших от химической атаки.

Военные врачи Центра по примирению враждующих сторон посетили единственную в Думе больницу. Обследовав пациентов, они установили, что пострадавшие с симптомами поражения веществами типа зарин и хлор не поступали. «Также не обнаружено и тел якобы погибших от воздействия отравляющих веществ», - говорится в заявлении.

В Генштабе отметили, что в 2015 г. представители ВОЗ в ходе гуманитарной операции в Алеппо неоднократно заявляли о катастрофической ситуации с лекарствами в подконтрольных боевикам районах города. «Однако после освобождения Алеппо были выявлены переполненные склады террористов с импортными лекарствами и медицинским оборудованием, в том числе поставляемым в Сирию по линии ВОЗ», - говорится в сообщении. Руководство ВОЗ до сих пор никак не прокомментировало данную информацию.

Сирийская оппозиция 7 апреля объявила о применении химического оружия правительственными войсками в Думе - городе, расположенном в Восточной Гуте, недалеко от Дамаска. По информации боевиков, в результате химической атаки погибли около 70 человек. Власти Сирии официально опровергают данную информацию.

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ сообщили о переброске сирийской авиации на российскую базу Хмеймим

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Командование ВВС Сирии перебросило свои боевые самолеты на российскую базу в Хмеймиме, которая не будет целью возможной ракетной атаки США. Об этом сообщила французская Le Figaro со ссылкой на источник в ООН. По данным других источников газеты на местах, вывод самолетов с основных сирийских баз начался еще в понедельник. По этой информации, эвакуирована крупная авиабаза Думайр близ Дамаска и штаб сухопутных войск.

Арабские СМИ сообщают об эвакуации сирийских авиабаз в Хаме, Шаарате и Тифоре.

О том, что Хмеймим и пункт базирования российского флота в Тартусе не будут целями ударов, накануне сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Figaro.

В составе ВВС Сирии не менее 10 боеспособных фронтовых бомбардировщиков Су-24. Помимо этого в наличии несколько десятков более старых истребителей-бомбардировщиков Су-22 и МиГ-23БН, десятки истребителей МиГ-29 и значительное количество истребителей старых типов, в основном МиГ-21 и МиГ-23. Достоверных сведений об их боеспособности нет.

Выбор редактора
Политика
Новости

МЧС заступилось за обвиненного в халатности пожарного из Кемерова

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

МЧС России заступилось за командира пожарного звена Сергея Генина, в отношении которого возбуждено уголовное дело о халатности при тушении пожара в Кемерове. Следственный комитет России считает, что пожарные проигнорировали информацию о кратчайшем пути в заблокированный кинозал ТРЦ «Зимняя вишня». МЧС настаивает, что они действовали по уставу.

«Все действия пожарных во время ликвидации возгорания регламентированы Боевым уставом пожарной охраны. Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин в ходе ликвидации пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах», - сообщил представитель пресс-службы МЧС.

Старшим должностным лицом на месте происшествия является руководитель тушения пожара, который обладает всей полнотой сведений об особенностях возгорания, строении здания, он ставит задачи и распределяет ресурсы. «Команды руководителя тушения пожара при пожаре являются обязательными к исполнению. Руководствоваться указаниями сообщений очевидцев пожарный не может. В таком случае он нарушает требования Боевого устава пожарной охраны», - подчеркнул представитель МЧС.

По данным МЧС, Генин прибыл к месту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта в 16.11 (местного времени). «Он получил задачу от руководителя тушения пожара провести разведку на четвертом этаже здания, для выполнения которой сформировал звено газодымозащитной службы, и направился туда. На четвертом этаже боевой расчет Генина обнаружил и спас пострадавшего. В том направлении, куда ему советовали пойти очевидцы, уже работал другой расчет», - пояснили в МЧС.

С учетом сложностей тушения пожара, необходимости поиска пострадавших сотрудники пожарно-спасательных подразделений использовались на всех направлениях и участках, где могли оказаться люди. В МЧС подчеркнули, что «возбуждение уголовного дела в отношении Сергея Генина еще не говорит о том, что он виновен, виновность устанавливает только суд».

По версии следствия, Генин не прислушался к информации очевидца Александра Ананьева, который «сообщил о нахождении на четвертом этаже в кинозале № 2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у данного входа лестничный марш как кратчайший путь к указанному кинозалу». «В результате халатных действий начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на четвертом этаже ТРЦ "Зимняя вишня" в кинозале № 2», - сказала представитель СКР Светлана Петренко.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото