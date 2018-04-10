Американские санкции угрожают суверенному долгу России

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Kevin Lamarque / REUTERS

Американский конгрессмен-демократ Хоакин Кастро предложил ввести санкции в отношении людей, ответственных за покушение на Сергея и Юлию Скрипалей. Подготовленный им законопроект предполагает запрет на транзакции с новым суверенным долгом России.

Согласно тексту законопроекта санкции должны быть введены президентом США Дональдом Трампом в течение 60 дней после его принятия. Не позднее чем через 90 дней после введения санкций президент запретит гражданам США участвовать в транзакциях с суверенным долгом России, выпущенным через 180 дней после введения санкций или позже. Также президент должен воспользоваться всеми своими полномочиями, чтобы заблокировать или запретить все транзакции со всем имуществом или с долями в имуществе финансовых организаций, указанных в законопроекте, если эти активы находятся в США, попадают на территорию этой страны, принадлежат гражданину США, становятся его собственностью или попадают под его контроль. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Банке Москвы, Россельхозбанке, Промсвязьбанке, Внешэкономбанке.