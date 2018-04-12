Регионы могут не досчитаться налога на прибыль
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Если из-за новых ограничений поступления от налога на прибыль окажутся ниже оценок, рейтинговые сценарии могут быть пересмотрены в негативную сторону, сообщил директор международного рейтингового агентства Fitch Ratings Владимир Редькин. Какие регионы такой риск может затронуть, а также размер возможных потерь он не назвал: «Их рассчитать невозможно». Такие долгосрочные риски есть, поддерживает аналитик АКРА Андрей Пискунов. Риски от санкций есть, признал и министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, хотя пока ситуацию прогнозировать сложно.
В прошлую пятницу минфин США ввел санкции против 24 россиян – крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников – а также 15 компаний. Больше всех пострадал Олег Дерипаска: в список попали восемь его компаний, в том числе UC Rusal, En+, «Русские машины» и ГАЗ, агрохолдинг «Кубань». В пятницу котировки En+ и UC Rusal Дерипаски рухнули на $3,2 млрд. В понедельник, 9 апреля, распродажа продолжилась: за день все бизнесмены из списка потеряли больше $12 млрд своего совокупного состояния, рухнул рубль и российский фондовый рынок.
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