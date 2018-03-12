Экономика

Новости

Евросоюз продлил санкции против российских компаний и граждан на полгода

Европейский союз продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний и организаций, введенные из-за ситуации на Украине, говорится в решении совета ЕС. Ограничительные меры, введенные европейскими властями в 2014 г. «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», продлены до 15 сентября 2018 г.

«Оценка ситуации не оправдала изменения режима санкций», - говорится в сообщении.

Санкции предусматривают заморозку активов и ограничения на поездки в Европу для перечисленных в списке лиц - российских чиновников и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Срок действия санкций должен был завершиться 15 марта.

Евросоюзом также введены экономические санкции, направленные на конкретные секторы российской экономики. Они действуют до 31 июля 2018 г. Кроме того, ЕС в 2014 г. наложил ограничительные меры «в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя», действующие для этих регионов до 21 июня 2018 г.