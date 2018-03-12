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Times узнала о подготовке Великобританией антироссийских санкций за отравление Скрипаля

Лондон готов предъявить Москве обвинение в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, получившего убежище в Великобритании. По данным The Times, это может произойти уже в понедельник на заседании Совета национальной безопасности, где будут представлены последние сведения о произошедшем в Солсбери. Британские спецслужбы уверены, что за покушением стоит Россия, и намерены «занять жесткую линию».

Издание отмечает, что британский премьер-министр Тереза Мэй готова возложить ответственность за покушение на Россию. Виновные могут быть названы уже в течение 48 часов, отмечает близкий к расследованию источник.

Лондон готов пойти на такие меры, как высылка высокопоставленных российских дипломатов, аннулирование британских виз связанным с Кремлем предпринимателям и введение финансовых ограничений для участников так называемого списка Магнитского. Как ранее сообщала газета The Telegraph, власти Великобритании намерены разработать свою версию акта, принятого в 2012 г. в США. В него включены лица, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушению прав человека в России.

В числе других возможных мер давления на Россию со стороны Великобритании называется также отказ в признании права принимать чемпионат мира по футболу в 2018 г. и согласование осуждающего заявления с союзниками, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель.

Работавший на британскую разведку Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в Солсбери в тяжелом состоянии 4 марта. Сейчас они находятся в коме. По предварительным данным, они были отравлены нервно-паралитическим веществом.