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Times узнала о подготовке Великобританией антироссийских санкций за отравление Скрипаля

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Лондон готов предъявить Москве обвинение в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, получившего убежище в Великобритании. По данным The Times, это может произойти уже в понедельник на заседании Совета национальной безопасности, где будут представлены последние сведения о произошедшем в Солсбери. Британские спецслужбы уверены, что за покушением стоит Россия, и намерены «занять жесткую линию».

Издание отмечает, что британский премьер-министр Тереза Мэй готова возложить ответственность за покушение на Россию. Виновные могут быть названы уже в течение 48 часов, отмечает близкий к расследованию источник.

Лондон готов пойти на такие меры, как высылка высокопоставленных российских дипломатов, аннулирование британских виз связанным с Кремлем предпринимателям и введение финансовых ограничений для участников так называемого списка Магнитского. Как ранее сообщала газета The Telegraph, власти Великобритании намерены разработать свою версию акта, принятого в 2012 г. в США. В него включены лица, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушению прав человека в России.

В числе других возможных мер давления на Россию со стороны Великобритании называется также отказ в признании права принимать чемпионат мира по футболу в 2018 г. и согласование осуждающего заявления с союзниками, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель.

Работавший на британскую разведку Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в Солсбери в тяжелом состоянии 4 марта. Сейчас они находятся в коме. По предварительным данным, они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

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Экономика
Новости

Евросоюз продлил санкции против российских компаний и граждан на полгода

Ведомости
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Европейский союз продлил на полгода антироссийские санкции против 150 граждан и 38 компаний в связи с ситуацией на Украине, говорится в решении совета ЕС.

Ограничительные меры «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» продлены до 15 сентября 2018 г. 

«Оценка ситуации не оправдала изменения режима санкций», - говорится в сообщении. Действие данных санкций завершалось 15 марта. Они подразумевают подразумевают заморозку активов и ограничения на поездки в Европу для перечисленных лиц. 

В отношении России со стороны ЕС также введены экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики. Они действуют до 31 июля 2018 г.

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Политика
Новости

Стала известна ключевая тема экономического форума в Петербурге

Ведомости
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Ключевая тема Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году будет называться «Создавая экономику доверия», сообщается на его сайте. Это отражает одну из важнейших задач, приводятся в сообщении словам министра экономического развития России Максима Орешкина.

Российский президент Владимир Путин поставил цель, чтобы темпы роста экономики России были выше среднемировых, напомнил Орешкин. Для этого инвестиции должны составлять 25-27% ВВП, что не произойдет без повышения уровня доверия между населением, бизнесом и государством, продолжил он. Экономика страны вернулась к положительным темпам роста, раскрытие ее потенциала зависит от того, какие условия государство сможет создать для бизнеса, приводятся в сообщении слова председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

В свою очередь деловая программа форума будет разделена на четыре темы: «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Технологии для лидерства, «Человеческий капитал в цифровой экономике». ПМЭФ пройдет 24-26 мая 2018 г.

В прошлом году программа форума называлась «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Мировая экономика впервые за последние несколько лет начала демонстрировать признаки преодоления спада, на форуме предстоит обсудить, как укрепить наметившиеся тенденции, говорил в прошлом году перед форумом Путин.

Как проходил ПМЭФ в 2017 году

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Финансы
Новости

Акционеры «Абсолют банка» одобрили смену председателя правления

Ведомости
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Акционеры «Абсолют банка» проголосовали за досрочное прекращение полномочий нынешнего председателя правления банка Андрея Дегтярева и назначение на этот пост Татьяны Ушковой, говорится в сообщении банка.

Ушкова возглавит правление после утверждения ее кандидатуры Банком России. Предполагается, что Дегтярев займется корпоративными проектами структур контролирующего акционера банка негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние».

Смена руководителя «Абсолют банка» связана с изменением его бизнес-модели и большей переориентацией на развитие розничного направления, сообщал ранее «Коммерсантъ».

К концу 2019 г. «Абсолют банк» планирует нарастить долю розничного кредитного портфеля до 70% при общем росте активов банковской группы на 15%. Чистая прибыль банка в 2018 г. запланирована на уровне 0,4 млрд руб., в 2019 г. ‒ 1,8 млрд руб. По данным «Коммерсанта», акционеры планируют докапитализировать группу в 2018‒2019 гг. на 9 млрд руб.

Акционеры «Абсолют банка» также приняли решение об увеличении уставного капитала на 1,73 млрд (32%) до 7,149 млрд руб. В общей сложности 173,1 млн акций номиналом 10 руб. каждая будут размещены в пользу структур НПФ «Благосостояние». Цена размещения составляет 34,66 руб. за акцию. В результате банк может привлечь в свой капитал 6 млрд руб. Последний раз банк наращивал уставный капитал в декабре 2017 г.

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Политика
Новости

Путин завершит предвыборную кампанию митингом в Крыму

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Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин 14 марта совершит последнюю перед президентскими выборами региональную поездку — в Крым и Севастополь, где примет участие во втором за период избирательной кампании многотысячном митинге. Об этом «Дождю» рассказали три близких к Кремлю источника и подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У Путина запланировано много мероприятий на полуострове, однако главным из них станет многотысячный митинг в Севастополе, рассказали собеседники телеканала. Песков подтвердил «Дождю» эту информацию. «Это годовщина референдума. В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается», — сказал он.

Масштабный митинг в Севастополе будет ориентирован на всю страну, президент напомнит избирателям о произошедшем четыре года назад присоединении Крыма к России, отмечает «Дождь». По данным телеканала, также во время поездки Путин поднимет тему транспортной интеграции полуострова с Россией. Предполагается, что он обсудит тему моста через Керченский пролив и, вероятно, объявит о скорой сдаче объекта, предполагает один из собеседников «Дождя». Путин также осмотрит здание нового терминала аэропорта «Симферополь», сообщает канал.

Это второй масштабный митинг за время избирательной президентской кампании. Первый митинг в поддержку действующего президента состоялся 3 марта в Лужниках, там выступил и сам Путин. По данным МВД, мероприятие собрало 130 000 человек.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Путин может прибыть в Крым в день выборов 18 марта и проголосовать на местном участке. По словам близкого к президентской администрации собеседника «Дождя», такой вариант в Кремле действительно обсуждался, однако позже от него отказались. Вероятнее всего, в день выборов Путин будет в Москве и проголосует по месту прописки.

Изначально в Кремле планировали, что Путин во время кампании посетит почти все федеральные округа, но из-за болезни президент был вынужден отменить визит на Дальний Восток. Путин успел посетить Сибирь и несколько регионов Северо-Запада, Приволжья и Урала. В понедельник Путин посещает Краснодар.

Как прошел митинг-концерт «За сильную Россию» в «Лужниках»

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Бизнес
Новости

СМИ сообщили о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО

Ведомости
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Российский союз автостраховщиков (РСА) попросил Центробанк усложнить процедуру покупки электронных полисов ОСАГО, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на предложения союза.

РСА, в частности, просит Банк России запретить загружать на сайты компаний сканы документов для оформления полисов, ограничить время оформления на сайтах 90 минутами, а также установить отложенный старт действия полисов — 72 часа, — чтобы исключить возможность покупки полиса после аварии. Автостраховщиков также не устраивает ситуация, позволяющая страхователям или посредникам менять данные в графических редакторах, например для получения скидок. В этом случае страховая компания обязана выплатить деньги по полису в случае ДТП и только после этого может обратиться с жалобой на автовладельца, исказившего информацию.

Союз автостраховщиков призывает разрешить компаниям сразу аннулировать полис, если в нем найдены неверные сведения. Кроме того, страховщики просят дать им право искать данные автовладельцев не только в базе РСА, но и в других публичных базах. В случае если страхователи не пройдут проверку заочно, их предлагается приглашать для оформления ОСАГО в офис.

Защитники автомобилистов, в свою очередь, заявили, что введение трехдневного моратория на старт действия полиса станет проблемой. «С отказом от предоставления сканов документов я согласен», — рассуждает президент Ассоциации по защите прав автострахователей Максим Ханжин. При этом возможность купить полис в офисе страховщика, чтобы отсрочка действия полиса не применялась, поможет не всем, считает собеседник газеты. По его словам, это обусловлено проблемой с доступностью полисов в регионах.

Бизнес
Новости

FT узнала о возможном переносе первичного размещения акций Saudi Aramco

Ведомости
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Первичное публичное размещение акций нефтяного гиганта Saudi Aramco, которое может стать крупнейшим в мире, вряд ли состоится в этом году, сообщает Financial Times (FT). Об этом британских чиновников предупредили коллеги из Саудовской Аравии во время визита наследного принца Мухаммада ибн Салмана в Великобританию на прошлой неделе. Как отметили несколько знакомых с ходом переговоров людей, у лондонской биржи хорошие шансы на размещение акций Saudi Aramco, но листинг за рубежом, вероятно, состоится не раньше 2019 г.

Королевство планировало провести IPO Saudi Aramco на саудовской бирже Tadawul в конце 2018 г. Но одновременный или последующий листинг ее акций за границей теперь находится под вопросом, пишет FT. Это связано с тем, что оценка компании может не совпасть с ожиданиями Эр-Рияда, который оценивает стоимость Saudi Aramco в $2 трлн.

Саудовская Аравия хочет продать 5% акций Saudi Aramco. Это часть программы экономических реформ принца Мухаммада ибн Салмана.

По словам собеседников газеты, если Эр-Рияд все-таки решит разместить акции Saudi Aramco за границей, то листинг в Саудовской Аравии и за рубежом может состояться в первой половине 2019 г. Помимо Лондона на проведение IPO также претендуют Нью-Йорк и Гонконг.

Политика
Новости

Министерство финансов Японии признало факт подделки документов по земельной сделке

Ведомости
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Министерство финансов Японии признало факт фальсификации документов о продаже государственной земли по заниженной цене, сообщила газета Nikkei со ссылкой на представителя правящей Либерально-демократической партии. Из материалов исчезли имена премьер-министра Синдзо Абэ, его супруги и министра финансов. Разворачивающийся скандал может стать наиболее серьезной угрозой для Абэ за более чем пятилетний период его нахождения во главе правительства, указывает издание.

Земля была продана по заниженной цене в 2016 г. компании Moritomo Gakuen, которая владеет в стране сетью образовательных учреждений. В результате инициированного японским парламентом расследования 9 марта в отставку ушел руководитель налогового управления Японии Нобухиса Сагава. Парламентская оппозиция также требует отставки министра финансов Таро Асо.

По данным источников Nikkei, из запрошенных парламентом документов был удален ряд имен, в том числе упоминание супруги премьер-министра Акиэ. Изначально планировалось, что супруга Абэ станет почетным директором начальной школы, которую построят на проданном участке. Reuters со ссылкой на материалы также уточняет, что из документов были вычеркнуты имена Синдзо Абэ, его супруги и министра финансов. Исчезновение из документов имен наносит Абэ потенциально больший политический ущерб, чем сам факт проведения минфином сомнительной сделки с землей, отмечает Reuters.

Министр Асо заявил, что не намерен уходить в отставку. Он возложил вину за подделку документов на департамент финансовых операций и его тогдашнего руководителя Сагаву, а также извинился за своих подчиненных. Еще до отставки Сагавы с поста руководителя налогового управления стало известно о смерти отвечавшего за продажу земли сотрудника департамента. По предварительным данным, сотрудник покончил с собой.

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Политика
Новости

Стэнфордский университет прекратил отправлять в Россию студентов младших курсов

Ведомости
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Стэнфордский университет в США временно не будет отправлять своих студентов на образовательные программы в Россию, в том числе на летнюю стажировку в Московском центре Карнеги. Об этом сообщает Stanford Daily со ссылкой на руководителя центра университетских программ обучения за рубежом (BOSP) Рамона Салдивара.

Собеседник издания объяснил, что это связано с решением госдепартамента США, который в январе поставил Россию в третью группу стран по уровню опасности для поездок. Третий и четвертый уровень опасности — наиболее высокие — присваиваются странам, в которых, по мнению госдепартамента, существует «значительный риск для здоровья или безопасности» граждан.

В университете отметили, что в страны, которые соответствуют таким уровням опасности, запрещено направлять студентов младших курсов. В то же время университет ищет альтернативные варианты для отправки в Россию тех, кто желает поехать именно в эту страну, говорится в материале. Студенты старших курсов по-прежнему могут поехать на стажировку в Россию, но их призывают присмотреться и к другим вариантам.

В статье подчеркивается, что это не первый случай, когда учебное заведение замораживает образовательное сотрудничество из-за сложной ситуации в стране-партнере. В частности, в 2016 г. во время беспорядков в Стамбуле Стэнфордский университет прекратил отправлять туда студентов.

В начале года американское внешнеполитическое ведомство внесло Россию в список стран «третьего уровня опасности». Там же находятся Чад, Нигер, Венесуэла, Пакистан и другие страны. Соответствующее решение США объяснили возможными терактами, похищениями иностранцев, а также потенциальными беспорядками на Северном Кавказе «и в районе горы Эльбрус». Важным моментом стали сокращения сотрудников в американских дипломатических представительствах в России, что снижает возможности для юридической помощи американским гражданам, отмечал госдепартамент.

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Бизнес
Новости

«Лента» увеличила прибыль в 2017 году на 18%

Ведомости
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Чистая прибыль розничной сети магазинов «Лента» в 2017 г. увеличилась к предыдущему году на 18,4%, до 13,3 млрд руб. по МСФО, сообщает компания.

Выручка розничной сети выросла на 19,2%, до 365,2 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась на 11,8%, до 35,5 млрд руб., рентабельность - на 9,7%.

Валовая маржа снизилась на 0,7 п. п. до 21,4% - из-за дополнительных инвестиций в цены и разового эффекта от нового закона о торговле, объясняет  компания. Негативный эффект не удалось полностью компенсировать за счет более выгодных условий от поставщиков, улучшений в цепочках поставок и роста эффективности собственного производства, отмечает ритейлер.

Капитальные вложения «Ленты» уменьшились на 49,7%, до 27,3 млрд руб., главным образом за счет снижения темпов органического развития сети в сравнении с 2016 г. и сокращения уровня инвестиций в приобретение земельных участков и строительство будущих магазинов.

Средний чек в 2017 г. увеличился на 2,3%, сопоставимые с 2016 г. продажи сократились на 1,4%. Чистый долг компании по итогам года составил 92,8 млрд руб.

«Лента» продолжит органический рост в форматах гипермаркетов и супермаркетов. Наши предыдущие приобретения были очень успешными, поэтому параллельно с органическим развитием мы продолжим поиск новых M&A сделок, обеспечивающих рост стоимости компании», - сообщил гендиректор «Ленты» Ян Дюнинг.

В 2018 г. «Лента» планирует открыть около 20 новых гипермаркетов и 50 супермаркетов. Капитальные затраты ритейлера в текущем году составят 30-35 млрд руб.

В 2017 г. компания открыла 40 новых гипермаркетов и 49 супермаркетов площадью 236 000 кв. м. На 31 декабря у «Ленты» было 328 магазинов, в том числе 231 гипермаркет и 97 супермаркетов общей площадью 1 382 111 кв. м (плюс 20,6% к 2016 г.).

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Бизнес
Новости

Гройсман ожидает сокращения потребления Украиной газа почти на 30%

Ведомости
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Украина в 2022 г. может сократить потребность в газе на 28%, до 13 млрд куб. м с 18 млрд куб. м в 2017 г., сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Население страны, энергетический, коммунальный комплексы и бюджетные учреждения потребляли в 2014 г. 24 млрд куб. м газа, в 2017 г. - 18 млрд куб. м, отметил Гройсман.

«Прогноз на 2022 г. - 13 млрд кубов. То есть Украина может уменьшить потребление еще на 5 млрд кубов», - указал он.

Гройсман также рассказал о внедрении на Украине возобновляемых источников энергии. В IV квартале 2017 г. солнечные электроустановки были у 3010 частных домашних хозяйств, двумя годами ранее таким оборудованием обладало лишь 21 хозяйство.

Украинский премьер напомнил о госпрограмме выдачи «теплых кредитов» - для тепломодернизации и повышения энергоэффективности в жилом секторе. С октября 2014 г. по этой программе было выдано 274 000 кредитов на 5 млрд гривен, участниками программы стали 400 000 домохозяйств. Согласно условиям программы государство возвращает 20% при замене газовых котлов (35% для субсидиантов) и 35% - при других мероприятиях, таких как замена окон, установка счетчиков и утепление.

Выбор редактора
Политика
Новости

Министрам здравоохранения, энергетики и экономики назначили новых заместителей

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжения о назначении новых заместителей министров здравоохранения, энергетики и экономического развития, сообщает пресс-служба правительства.

В сообщении уточняется, что место заместителя министра здравоохранения занял Олег Салагай, заместителя министра экономического развития - Илья Торосов, заместителя министра энергетики - Павел Сорокин. Салагай ранее работал в должности директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава, Сорокин занимал пост руководителя Аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго.

О возможном назначении 32-летнего Сорокина заместителем министра энергетики в начале марта писала газета «Коммерсантъ». До этого Сорокин работал аналитиком в Ernst & Young, Альфа-банке и Morgan Stanley. Он пришел в РЭА в 2015 г., а уже в конце года на переговорах России и ОПЕК по ограничению добычи нефти выполнял роль помощника министра энергетики Александра Новака. Его участие в подготовке сделки в июне 2017 г. было отмечено медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Позже Сорокин был приглашен на прием к президенту как финалист конкурса молодых управленцев «Лидеры России». В ответ на рассказ Сорокина о сделке с ОПЕК+ президент Владимир Путин отметил: «Пора вас повышать», после чего посоветовал Новаку обратить внимание на перспективного управленца.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

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Недвижимость
Новости

Эксперты назвали районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

Ведомости
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Самые дешевые квартиры и стоимость «квадрата жилья» в пределах МКАД - в новостройках Чертанова Южного и Люблино. По оценке экспертов компании «ИРН-консалтинг», по итогам февраля в этом районе в ЖК «Лесопарковый» можно было купить студию площадью 20,95 кв. м за 3 млн руб. В этом же комплексе и самая низкая стоимость жилья за квадратный метр - по 90 900 руб. По такой цене можно купить четырехкомнатную квартиру площадью 107,49 кв. м.

На втором месте по бюджетности жилья - район Люблино. Здесь в ЖК «Влюблино» студия площадью 20,12 кв. м стоит 3,18 млн руб. А минимальная стоимость «квадрата» здесь - 96 900 руб. в двухкомнатной квартире площадью 67,09 кв. м.

На третьем месте по минимальной стоимости квартир - ЖК «Грани» в районе Текстильщики. За студию в 25,3 кв. м тут попросят 3,39 млн руб.

А вот по стоимости метража третье место у ЖК «Домашний» в Марьино. Здесь двухкомнатная квартира площадью 68,61 кв. м обойдется в 103 756 руб. за 1 кв. м.

Всего, по данным «ИРН-консалтинга», в феврале 2018 г. общий объем предложения новостроек в Москве от ТТК до МКАД составил 25 528 квартир общей площадью 1,75 млн кв. м. Это на 2,0% меньше, чем в январе.

Как живет Новогиреево – один из самых дешевых «спальников» Москвы

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