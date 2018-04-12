Россия активизировала торговлю с Западом

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Торговля между Россией и западными странами оживилась, несмотря на санкции Денис Гришкин / Ведомости

Торговый оборот между Россией и крупнейшими западными странами увеличился в 2017 г. впервые за три года, несмотря на ухудшение отношений с ними. Это вызывает вопросы относительно долгосрочной эффективности экономических санкций, введенных после присоединения Крыма и начала конфликта на Украине в 2014 г. В краткосрочной перспективе санкции могут нанести серьезный урон, но со временем их эффект ослабевает, так как бизнес и правительства находят способы обойти ограничения и восстановить экономические связи.

Российская экономика в прошлом году наконец восстановилась после рецессии и выросла на 1,6%. Между тем торговый оборот между Россией и ЕС увеличился на 17,9% до $285,8 млрд в 2017 г., а между Россией и США — на 12,5%. Причем больше всего выросла торговля России с Францией, Германией и Италией – на 26,5, 19,5 и 17,3% соответственно. Инвестиции из некоторых европейских стран тоже сильно выросли.

До объявленных неделю назад новых санкций США действовало три типа экономических санкций, которые Запад ввел против России. Первые ограничивают доступ российских государственных банков и компаний из оборонной и энергетической отраслей к западным финансовым рынкам и услугам. Вторые запрещают экспорт в Россию определенного высокотехнологического оборудования для разведки и добычи нефти, а третьи – некоторой продукции военного и двойного назначения. Вначале эти санкции работали и вместе с обвалом цен на нефть привели к падению курса рубля. В 2015 г. торговля между Россией и ЕС сократилась более чем на 25%.

С тех пор политические отношения между Россией и Западом сильно ухудшились из-за конфликта в Сирии, предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США и скандала из-за отравления бывшего российского двойного агента в Великобритании. Однако в бизнесе дела, наоборот, улучшились.