Россия обогнала Казахстан и Белоруссию в рейтинге Doing Business
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За год Россия поднялась в рейтинге Doing Business – 2018 (составляется группой Всемирного банка) на пять ступеней – с 40-го на 35-е место среди 190 стран.
Правда, если сделать поправку на прошлогодние изменения методики, картина меняется.
Сравнивая с результатом 2016 г., пересчитанным по новой методике, Россия в этом году поднялась всего на одну ступень (с 36-го места). В этом году методология рейтинга не менялась, поясняет представитель Всемирного банка. Россия вошла в зону, где конкуренция между странами очень высокая, движение до 50-го места давалось гораздо проще, признал министр экономического развития Максим Орешкин.
В этом году России удалось обогнать ближайших соседей и партнеров России по ЕАЭС – Казахстан и Белоруссию, которые заняли 36-е и 38-е места соответственно.
С прошлого года на позицию в рейтинге влияет не только итоговый балл (рассчитывается по 10 индикаторам), но и то, насколько активно страна проводит реформы. Если в 2016 г. исследователи обнаружили только одну положительную реформу в России, то в этом году – как минимум 5 мер, упрощающих ведение бизнеса.
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