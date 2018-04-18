Статья опубликована в № 4550 от 18.04.2018 под заголовком: Добавленная стоимость бедности
Льготная ставка НДС может быть отменена для части товаров
Льготу может заменить прямая поддержка бедных
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Поручение президента может быть выполнено через подорожание некоторых товаров
Евгений Разумный / Ведомости
Просчитать последствия отмены льготы по НДС для каждой категории товаров для бюджета и людей поручил председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании во вторник, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника. Представители Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга не ответили на запросы «Ведомостей». Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова и представитель его первого заместителя Игоря Шувалова отказались от комментариев.
Правительство обсуждает отмену льготы, чтобы увеличить адресность социальной поддержки, по поручению президента Владимира Путина из послания Федеральному собранию. Два чиновника рассказывают, что на обсуждениях говорилось о неэффективности льготной ставки.
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