Бизнес жалуется на снижение субсидий на размер НДС

Сельхозпроизводителям придется побиться за сохранение прежних сумм субсидий Евгений Разумный / Ведомости

На уменьшение всех затратных субсидий на сумму НДС с 2018 г. пожаловались представители Минпромторга и Минсельхоза. Поправки в Налоговый кодекс (НК), действующие с января 2018 г., обязывают предприятия выплачивать НДС с субсидий, полученных ими на возмещение затрат. То есть каждая субсидия или бюджетная инвестиция (деньги в обмен на долю государства в проекте) уменьшается на 18%, которые государство требует вернуть.

Выдача субсидий регламентирована постановлениями правительства, объясняет старший юрист KPMG Андрей Грачев. Некоторые уже изначально включают в себя НДС, а некоторые – нет, продолжает он, в первом случае компания раньше должна была вернуть НДС, но во втором – нет. Теперь, даже если субсидия прямо не включает НДС, государство все равно требует выплатить его. Получается, что сумму субсидий просто сокращают на ставку налога, жалуется сотрудник сельскохозяйственной компании.

Понадобились такие поправки из-за риска двойного возмещения НДС из бюджета. Раньше компания могла купить товары и услуги, возместить по ним НДС из бюджета, а затем получить субсидию на покрытие этих расходов вместе с НДС, объясняет Грачев, фактически бизнес получал лишние 18% от государства. Субсидию выдает профильное министерство, а возмещает НДС ФНС, продолжает он. Теперь, если с субсидии выплачивается НДС, нет риска двойного возмещения. Но это удар по тем производителям, которые просили субсидию без НДС, отмечает старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев. Не ясно, почему решили, что в субсидии заложен НДС, удивляется сотрудник сельскохозяйственной компании: «Было бы проще, если бы государство изначально учитывало затраты, которые субсидирует, без НДС». Ведомства могут начать выдавать все субсидии с учетом НДС, но нужно изменить нормативно-правовые акты, а главное – их отношение к налогам, с которыми они мало сталкиваются, говорит Грачев. Пока же предприятия будут принимать риски двойного налогообложения на себя.

Минсельхоз такие поправки не согласовывал, настаивает его представитель, и сейчас определяет, какие сельскохозяйственные субсидии могут подпадать под новые нормы НК, чтобы затем с расчетами сумм НДС, подлежащих восстановлению, обратиться в Минфин. Настаивает на отмене обязательного восстановления НДС при получении субсидии и общественный совет при Минсельхозе («Ведомости» ознакомились с протоколом заседания). По некоторым мерам поддержки обсуждаем вопрос с Минфином и предлагаем решить проблему, скорректировав закон о бюджете, говорит представитель Минпромторга.

Минфин готов проанализировать все субсидии, которые предоставлялись на компенсацию расходов без НДС, сказал его представитель, а также обсуждать увеличение субсидий на размер НДС, который теперь нельзя принять к вычету или придется восстановить. Но общей нормой в НК это не станет, предупреждает он: будет исследован каждый случай и принято решение об увеличении размера каждой отдельной субсидии или неувеличении.

Субсидии составляют существенную часть дохода от деятельности сельхозпроизводителей, рассказывает председатель общественного совета при Минсельхозе Сергей Королев: прибыль предприятий – это около 10% выручки, а до 70% этой прибыли формируется именно за счет господдержки. Сама субсидия, как правило, меньше по размеру и лишь частично компенсирует затраты, отмечает он.

Всего на 2018 г. для сельского хозяйства из бюджета выделено субсидий на 242 млрд руб., следует из данных Минсельхоза. НДС может быть заложен в нескольких видах поддержки, пояснил участник совещаний в Минсельхозе, это несвязанная поддержка в области растениеводства (в 2017 г. на нее направлено 11,3 млрд руб.), субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (8 млрд руб.), компенсация возмещения части затрат, понесенных во время строительства и модернизации объектов агропромышленного комплекса (16,2 млрд руб.). Это примерно 15% от всей господдержки 2017 г., подсчитали «Ведомости» по данным закона о бюджете на 2017 г. и Минсельхоза. Еще 10 млрд руб. правительство выделило производителям сельхозтехники, 1,8 млрд из них нужно вернуть, говорит замдиректора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин: для отрасли это огромные деньги, обращаемся в ведомства, чтобы избежать двойного налогообложения.

Еще одна претензия производителей – неожиданное внесение поправок. Законопроект широкое публичное обсуждение не проходил, говорит Королев. Отрасль поставили перед фактом, согласен Максимкин. Представитель Минфина не прокомментировал вопрос.

Это не редкость, замечает Андреев. Например, Минфин обещал в конце 2017 г. отсрочку введения налога на движимое имущество, но неожиданно внес поправки, обязующие бизнес платить уже с 2018 г. налог в 1,1% в регионах, которые не сохранят льготу. Неожиданно лишились возможности возмещать НДС с затрат, профинансированных из бюджета, концессионеры. Для них налоговые условия были ухудшены задним числом – параметры проектов рассчитывались с учетом возмещения налога, чтобы инвестор мог направить эти деньги на стройку, рассказывал «Ведомостям» банкир, занимающийся инфраструктурными проектами.

Обычно на то, чтобы подвести практику под нормы закона, уходит 3–4 года, говорит Андреев. Если Минфин не пойдет на уступки, выход – судиться за принятый к вычету НДС: как правило, налоговое законодательство апробируется именно в судах, считает он.

В подготовке статьи участвовала Ирина Синицына