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Медведев распорядился расширить господдержку аграриев

Число банков для кредитования российского агропромышленного комплекса (АПК) по льготной ставке будет увеличено, аграриям улучшат условия кредитования и выделят дополнительные субсидии. Соответствующие поручения председателя правительства Дмитрия Медведева по итогам совещания о поддержке АПК 7 февраля опубликованы на сайте кабмина.

Минсельхоз, Минфин, Минэкономразвития совместно с Банком России рассмотрят возможность «расширения круга российских кредитных организаций – уполномоченных банков по кредитованию предприятий агропромышленного комплекса по льготной ставке».

Кроме того, Медведев поручил при подготовке поправок к бюджету выделить дополнительные 30 млрд руб. в 2018 г. на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции. Дополнительно из резервного фонда правительства выделят 7 млрд руб., 5 млрд руб. из которых - под субсидии юрлицам на создание и модернизацию объектов АПК. Правительство пообещало сохранить господдержку аграриев на уровне не ниже 2017 г.

Также планируется оказать господдержку высокотехнологичным инвестиционным проектам АПК за счет средств Фонда развития промышленности.

Кроме того, по поручению премьера предполагается перевести на льготную ставку коммерческие инвестиционные кредиты и снизить ставки по льготным краткосрочным кредитам для аграриев.

Вместе с тем профильные министерства совместно с «Корпорацией МСП» и региональными властями проработают вопросы поддержки малых сельхозтоваропроизводителей, у которых были изъяты скот и продукты животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных и которые планируют начать предпринимательскую деятельность, не связанную с сельским хозяйством.