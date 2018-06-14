Правительство предложило повысить НДС до 20% Максим Стулов / Ведомости

Правительство предлагает повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг. «Будет изменена ставка налога на добавленную стоимость, сейчас базовая ставка НДС 18%, предлагается сделать ее 20%», — сказал Медведев.

По его словам, бизнесу нужно помочь властям выполнить указ президента о повышении пенсий. «Свою часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес», — заявил премьер.

Законопроект о повышении НДС был одобрен сегодня на заседании правительства, он будет направлен в Госдуму в ближайшее время.

При этом правительство решило сохранить льготную ставку НДС на некоторые категории товаров. «Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены. Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», — пояснил Медведев.

Повышение НДС даст бюджету более 600 млрд руб. в год, это будет основной источник для финансирования майских указов, сказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Компенсацией от повышения НДС станет ускорение возмещения НДС экспортерам, снижение порога для ускоренного возврата НДС до 2 млрд руб. (сейчас воспользоваться им могут лишь компании с налогами не меньше 7 млрд руб. за три года), сокращение срока камеральных проверок при возмещении НДС. Также предполагается «отменить сложный для бизнеса и дестимулирующий инвестиции налог на движимое имущество». Новые параметры налоговой системы будут закреплены на ближайшие 6 лет, пообещал Силуанов.

Ставка НДС была снижена до 18% в 2004 г., до этого налог взимался по ставке 20%.

В конце мая «Ведомости» писали, что в правительстве обсуждается возможность повышения НДС с 18 до 20%. Об этом сообщали три федеральных чиновника. За шесть лет повышение налога на добавленную стоимость может дать бюджету 2 трлн руб., говорили они.

Правительству нужно найти 8 трлн руб., которых не хватает на выполнение нового майского указа президента Владимира Путина. Еще 2 трлн руб. даст бюджету повышение пенсионного возраста. В четверг Медведев раскрыл параметры будущей пенсионной реформы. По его словам, пенсионный возраст для мужчин вырастет с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 г. Для тех, кто собирался выходить на пенсию в ближайшие годы, будут действовать особые правила.

Недостающие 4 трлн руб. принесут уже объявленные меры. 3 трлн руб. для финансирования инфраструктуры государство займет, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. Еще 1 трлн руб. бюджет получит от реформы налогообложения нефтяной отрасли — обнуления экспортной пошлины и компенсирующего повышения НДПИ.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров