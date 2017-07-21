Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров

Kim Kyung Hoon / Reuters

Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте

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