Макроэкономика и бюджет

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров

Комфортное пребывание на пенсии определяется многими факторами – от качества медицины и окружающей среды до развитости финансовой системы
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