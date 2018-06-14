Медведев раскрыл параметры пенсионной реформы

К 2028 году пенсионный возраст вырастет для мужчин до 65 лет, к 2034 году для женщин – до 63 лет

Правительство предлагает увеличить пенсионный возраст на восемь лет для женщин и на пять – для мужчин Евгений Разумный / Ведомости

Правительство на заседании в четверг одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста. Параметры реформы премьер Дмитрий Медведев раскрыл во вступительном слове. Правительство предлагает начать поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 г. Для мужчин возраст выхода на пенсию вырастет с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г.

Переходный период нужен для сглаживания эффекта от реформы для мужчин с 1959 по 1963 годы рождения включительно и для женщин с 1964 по 1971 годы рождения. Например, родившиеся в 1959 г. мужчины смогут выйти на пенсию в 2020 г. в возрасте 61 года. Для женщин 1964 года рождения возраст выхода на пенсию составит 56 лет и наступит также в 2020 г. Шаг в два года сохранится и далее. Например, в 2024 г. выйти на пенсию смогут мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года в возрасте 63 и 58 лет соответственно. Постепенное повышение пенсионного возраста позволит властям смягчить негативный эффект от реформы.

По словам Медведева, помимо длительного переходного периода предусмотрено еще одно послабление – все граждане с большим стажем (40 и 45 лет для женщин и мужчин соответственно) смогут выйти на пенсию на два года раньше. Существующие льготы на получение досрочных пенсий сохранятся – например, для тех, кто работает на вредных и опасных производствах, у женщин с пятью и более детьми, инвалидов, чернобыльцев, у некоторых других льготников.

По словам Медведева, решение об изменении пенсионного возраста назрело, поскольку с каждым годом число трудоспособного населения по отношению к пенсионерам в России сокращается. Без повышения пенсионного возраста эта ситуация может привести к разбалансировке пенсионной системы вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства, предупредил Медведев. Также эта мера необходима для выполнения указа президента о повышении пенсий, общего уровня жизни в стране и развития экономики, подчеркнул премьер.

«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал Медведев. Он напомнил, что нынешний возрастной порог окончания трудовой деятельности устанавливался еще в 30-е гг. С тех пор продолжительность жизни выросла более чем на 30 лет, почти до 73 лет на сегодняшний момент, а также изменились условия труда и быта, отметил Медведев.

Власти обсуждали повышение пенсионного возраста уже много лет, однако до последнего момента официально не анонсировали предстоящую реформу. В конце апреля, незадолго до переназначения на пост премьера, Медведев заявил, что решения по вопросу изменения пенсионного возраста давно назрели, а в начале мая сообщил, что правительство в самой короткой перспективе подготовит и внесет в Госдуму соответствующий законопроект. При этом Медведев, каждый раз комментируя вопрос пенсионного возраста, избегал слова «повышение».

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