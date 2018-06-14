Медведев раскрыл параметры пенсионной реформы

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Правительство предлагает увеличить пенсионный возраст на восемь лет для женщин и на пять – для мужчин
Евгений Разумный / Ведомости
Правительство на заседании в четверг одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста. Параметры реформы премьер Дмитрий Медведев раскрыл во вступительном слове. Правительство предлагает начать поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 г. Для мужчин возраст выхода на пенсию вырастет с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г.
Переходный период нужен для сглаживания эффекта от реформы для мужчин с 1959 по 1963 годы рождения включительно и для женщин с 1964 по 1971 годы рождения. Например, родившиеся в 1959 г. мужчины смогут выйти на пенсию в 2020 г. в возрасте 61 года. Для женщин 1964 года рождения возраст выхода на пенсию составит 56 лет и наступит также в 2020 г. Шаг в два года сохранится и далее. Например, в 2024 г. выйти на пенсию смогут мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года в возрасте 63 и 58 лет соответственно. Постепенное повышение пенсионного возраста позволит властям смягчить негативный эффект от реформы.
По словам Медведева, помимо длительного переходного периода предусмотрено еще одно послабление – все граждане с большим стажем (40 и 45 лет для женщин и мужчин соответственно) смогут выйти на пенсию на два года раньше. Существующие льготы на получение досрочных пенсий сохранятся – например, для тех, кто работает на вредных и опасных производствах, у женщин с пятью и более детьми, инвалидов, чернобыльцев, у некоторых других льготников.
По словам Медведева, решение об изменении пенсионного возраста назрело, поскольку с каждым годом число трудоспособного населения по отношению к пенсионерам в России сокращается. Без повышения пенсионного возраста эта ситуация может привести к разбалансировке пенсионной системы вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства, предупредил Медведев. Также эта мера необходима для выполнения указа президента о повышении пенсий, общего уровня жизни в стране и развития экономики, подчеркнул премьер.
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал Медведев. Он напомнил, что нынешний возрастной порог окончания трудовой деятельности устанавливался еще в 30-е гг. С тех пор продолжительность жизни выросла более чем на 30 лет, почти до 73 лет на сегодняшний момент, а также изменились условия труда и быта, отметил Медведев.
Власти обсуждали повышение пенсионного возраста уже много лет, однако до последнего момента официально не анонсировали предстоящую реформу. В конце апреля, незадолго до переназначения на пост премьера, Медведев заявил, что решения по вопросу изменения пенсионного возраста давно назрели, а в начале мая сообщил, что правительство в самой короткой перспективе подготовит и внесет в Госдуму соответствующий законопроект. При этом Медведев, каждый раз комментируя вопрос пенсионного возраста, избегал слова «повышение».
Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixaby
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд, и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет