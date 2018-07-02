Экономика США растет быстрее своих возможностей
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Рост ВВП США во II квартале может оказаться самым сильным за последние годы, показывают несколько авторитетных экономических моделей. Так, по оценке Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты, он составит 3,8%. Macroeconomic Advisers прогнозирует 4,8%; лишь единожды после окончания рецессии в 2009 г. американская экономика росла быстрее – на 5,2% в III квартале 2014 г.
Предварительные данные показывают, что потребительские, корпоративные и государственные расходы, а также инвестиции в складские запасы и рост экспорта способствовали ускорению ВВП во II квартале. Но экономисты предупреждают, что темпы роста могут опережать долгосрочный потенциал экономики, что повышает вероятность ее замедления в следующем году.
Безработица в стране опустилась до минимума за 18 лет (3,8% в мае), а корпоративные прибыли быстро растут. Аналитики улучшают прогнозы финансовых результатов публичных компаний. По оценкам аналитика S&P Dow Jones Indices Говарда Сильверблатта, операционная прибыль компаний из индекса S&P 500 во II квартале увеличится на 27% в годовом выражении благодаря росту продаж и снижению налогов в США. Таким образом, этот показатель вырастет более чем на 10% третий квартал подряд.
Администрация президента Дональда Трампа называет ускорение экономики новой нормой. «Начался инвестиционный бум, – утверждает его главный экономический советник Лоуренс Кудлоу. – Во II квартале рост реального ВВП превысит 4%, и похоже, что во втором полугодии и в 2019 г. он тоже будет очень сильным».
Но вместо этого прошедший квартал может оказаться пиком, после которого начнется замедление.
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