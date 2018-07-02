Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4599 от 02.07.2018 под заголовком: США не могут без ОПЕК

США по-прежнему зависят от ОПЕК

Это делает борьбу Вашингтона с экспортом иранской нефти крайне рискованной игрой
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Сланцевая революция позволила США более чем вдвое увеличить нефтедобычу с 2010 г. почти до 11 млн баррелей в день. Благодаря Техасу, где сейчас разрабатывается основное сланцевое месторождение Permian, «Америка теперь энергетически независима <...> Мы больше никогда не будем зависеть от зарубежных нефтяных картелей в обеспечении энергоресурсами», написал недавно в Twitter губернатор штата Грег Эбботт.

Однако днем ранее Саудовская Аравия, фактически возглавляющая ОПЕК, при поддержке России пообещала «умеренно» нарастить добычу – во многом реагируя на просьбу Вашингтона компенсировать нехватку иранских баррелей после повторного введения санкций против Тегерана.

Это частично отражает то, что возможности сланцевых добытчиков по обеспечению внутреннего рынка и влиянию на цены небезграничны. В Вашингтоне хорошо понимают, какова будет реакция американцев, если его попытки свести экспорт иранской нефти к нулю приведут к росту цен на бензин. «ОПЕК по-прежнему нужна США, чтобы ослаблять ценовое давление», – говорит Джейсон Бордофф, директор Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете. На глобальном нефтяном рынке перебои с поставками обязательно повлияют на цены на американских заправках независимо от того, как много нефти страна добывает и мало импортирует, добавляет он.

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