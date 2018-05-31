США введут пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Канады и Мексики с 1 июня

В ответ на пошлины США Еврокомиссия хочет ввести тарифы на импорт мотоциклов Harley-Davidson Harley-Davidson

США не станут продлевать отсрочку, предоставленную партнерам после того, как в марте Вашингтон объявил о введении 25%-ных пошлин на импорт стали и 10%-ных – алюминия. Об этом заявил в четверг министр торговли США Уилбур Росс. Пошлины в полном объеме вступят в силу 1 июня, поскольку стороны на смогли договориться об исключениях, сказал он.

Такой шаг администрации президента Дональда Трампа приближает страну к торговой войне с давними союзниками, пишет Financial Times. «Европа теперь поняла, что трансатлантические отношения радикальным образом изменились, и осознала всю тяжесть ситуации», – заявил в среду Петер Байер, координатор по трансатлантическому сотрудничеству при канцлере Германии Ангеле Меркель.

Вашингтон утверждает, что пошлины необходимы для обеспечения национальной безопасности, причем изначально их введение объяснялось недовольством Белого дома тем, что Китай наводняет мировые рынки дешевыми металлами. Временные исключения для ЕС, Канады, Мексики и других союзников были сделаны, так как США хотели договориться с ними об уступках в торговле.

США ведут переговоры с Мексикой и Канадой об изменении условий торгового соглашения NAFTA, но они зашли в тупик из-за разногласий по поводу правил торговли автомобильными комплектующими. Также Вашингтон пытался начать переговоры с ЕС и добиться от блока таких уступок, как снижение 10%-ных пошлин на импорт автомобилей в обмен на освобождение от пошлин на импорт стали. Кроме того, США хотят ограничить квотами поставки стали и алюминия из Европы. Но Париж и Берлин не хотят выполнять требования США, а французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не может быть никаких торговых переговоров «с дулом у нашего виска».

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в последний момент пытался убедить администрацию Трампа изменить мнение. В четверг он встретился с Россом в Париже и назвал пошлины на европейские сталь и алюминий «необоснованными и опасными» для роста мировой экономики. Ле Мэр также предупреждал, что у ЕС не будет выбора, кроме как «вступить в торговую войну» с США, а Брюссель готовит ответные пошлины на импорт бурбона, джинсов, арахисового масла и других товаров из США. «Ответственность лежит исключительно на властях США. Только они должны решить, хотят ли они вступать в торговую войну со своими ближайшими партнерами, – приводит FT его слова. – Избыточные мощности возникают из-за Китая, а не Европы».

Росс заявил репортерам, что США по-прежнему готовы вести переговоры с ЕС, Мексикой и Канадой, но они будут зависеть от реакции этих стран на введение пошлин. Также он оправдал решение США обложить пошлинами металлы союзников тем, что значительная часть китайских стали и алюминия попадают в США через третьи страны, избегая антидемпинговых пошлин: «К сожалению, это не та ситуация, в которой достаточно было бы просто ввести пошлины или квоты на импорт из Китая».

На практике разговоры о введении пошлин уже привели к росту цен на сталь в США примерно на 40% с начала года, то есть даже с пошлинами поставки будут выгодными для многих зарубежных производителей. Американская сталь сейчас примерно на 50% дороже аналогичной стали в Европе и Китае, по данным S&P Global Platts.

В качестве ответа Соединенным Штатам Еврокомиссия подготовила список американских товаров на 6,4 млрд евро ($7,5 млрд), на которые она грозит ввести ответные пошлины, в том числе на 2,8 млрд евро – уже с 20 июня. В числе таких товаров – бурбон, мотоциклы Harley-Davidson, джинсы, сигареты, парусные лодки и яхты.

Министерство экономики Мексики заявило, что введет наценку на импорт таких американских товаров, как некоторые виды плакированной стали и труб, лампы, ягоды, виноград, яблоки, мясная нарезка, стейк на кости и различные сырные продукты «на сумму, сравнимую с ущербом» от американских тарифов.

Канада ранее пообещала принять ответные меры, но в четверг не сделала заявлений по этому вопросу.

Участникам фондового рынка не понравилось такое развитие ситуации. Индекс Dow Jones, состоящий в основном из акций транснациональных корпораций, в четверг к 19.45 мск снизился на 0,8%, S&P 500 – на 0,5%. Инвесторы опасаются, что пошлины приведут к сокращению прибылей компаний, использующих сырье в производстве, росту цен, ускорению инфляции и более агрессивному ужесточению денежной политики. «Все это способно усилить экономическую неопределенность», – сказал The Wall Street Journal Энтони Сэглимбин, стратег по глобальным рынкам Ameriprise. Он по-прежнему «по-бычьему» смотрит на фондовый рынок в целом, но опасается, что торговые конфликты могут «сбить [экономику] с пути роста».