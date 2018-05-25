Ожидание пошлин взвинтило цены на сталь в США
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Сталь в США сильно подорожала в этом году из-за неопределенности относительно пошлин на импорт. Хотя президент Дональд Трамп объявил о них еще в начале марта, другие страны могут до 1 июня договориться с Вашингтоном об исключениях для себя. Иначе их поставщикам придется платить 25%-ную надбавку.
Однако масштабы роста цен уже превысили размер пошлин, с помощью которых Вашингтон намеревался сократить поставки в страну, чтобы в конечном счете уменьшить дефицит торгового баланса. С начала года сталь в США подорожала примерно на 40%. На этой неделе стоимость горячекатаных стальных рулонов в штатах Среднего Запада превысила $890 за американскую тонну (907,2 кг) впервые с октября 2008 г., когда рынок переживал бум благодаря высокому спросу в Китае. Это почти на 50% дороже аналогичной стали в Европе и Китае, согласно S&P Global Platts. «В последние два месяца США словно оторваны от остального мира», – говорит Филип Гиббс, аналитик KeyBanc Capital Markets.
Цены резко выросли несмотря на увеличение импорта. В апреле поставки готовой стали в США подскочили почти на 15% по сравнению с мартом, так как покупатели поспешили пополнить запасы до окончания переговоров об исключениях. Даже разговоры о введении квот на импорт, которые позволили бы беспошлинно поставлять сталь, не успокоили американских покупателей.
Южная Корея, третий по величине экспортер стали в США, уже согласилась ограничить поставки, чтобы получить освобождение от пошлин. Но другие крупные поставщики, в том числе страны Европы, еще не заключили аналогичные сделки. То же касается Канады и Мексики, которые ведут с США переговоры об изменении условий трехстороннего торгового соглашения о свободной торговле NAFTA.
Трейдеры теперь опасаются резкого изменения цен в том или ином направлении. Истечение срока временного освобождения от пошлин, которое Вашингтон предоставил торговым партнерам, может привести к дальнейшему росту цен в США, говорят аналитики. И наоборот, вероятность сохранения беспошлинных поставок благодаря квотам или постоянным исключениям для некоторых стран может спровоцировать падение цен. «Цены в США фантастически высоки», – утверждает аналитик Jefferies Сет Розенфельд. По его мнению, если торговые риски перестанут беспокоить участников рынка, премия к ценам на американскую сталь может не сохраниться.
Помимо торговых рисков росту мировых цен на сталь способствуют еще несколько факторов. В США наблюдается устойчивый спрос на нее со стороны нефтегазового сектора и автопроизводителей. В Китае, который выпускает половину стали в мире, набирают обороты инициативы, направленные на сокращение избыточного предложения, что способствует уменьшению экспорта. «Многие инвесторы поставили крест на отрасли пару лет назад, но мы все недооценили готовность китайского правительства провести существенную реформу в сфере предложения, – утверждает Розенфельд. – Теперь мы видим, что вопреки всему мировой рынок находится в исключительно хорошем состоянии».
Перевел Алексей Невельский