Ожидание пошлин взвинтило цены на сталь в США

Теперь они там в полтора раза выше, чем в Европе и Китае

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После роста с начала года на 40% цены на сталь в США теперь могут как резко вырасти, так и упасть, беспокоятся трейдеры Loren Elliott / AP

Сталь в США сильно подорожала в этом году из-за неопределенности относительно пошлин на импорт. Хотя президент Дональд Трамп объявил о них еще в начале марта, другие страны могут до 1 июня договориться с Вашингтоном об исключениях для себя. Иначе их поставщикам придется платить 25%-ную надбавку.

Однако масштабы роста цен уже превысили размер пошлин, с помощью которых Вашингтон намеревался сократить поставки в страну, чтобы в конечном счете уменьшить дефицит торгового баланса. С начала года сталь в США подорожала примерно на 40%. На этой неделе стоимость горячекатаных стальных рулонов в штатах Среднего Запада превысила $890 за американскую тонну (907,2 кг) впервые с октября 2008 г., когда рынок переживал бум благодаря высокому спросу в Китае. Это почти на 50% дороже аналогичной стали в Европе и Китае, согласно S&P Global Platts. «В последние два месяца США словно оторваны от остального мира», – говорит Филип Гиббс, аналитик KeyBanc Capital Markets.