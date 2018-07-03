Ослабление юаня может предвещать валютные войны
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Ослабление юаня может быть сигналом Пекина Вашингтону, но более сильная девальвация невыгодна Китаю, считают аналитики
Курс юаня к доллару США снизился в июне на 3,3%. Никогда прежде он не опускался так сильно за один месяц с тех пор, как в Китае появился валютный рынок в 1994 г. Это вызвало беспокойство, что Пекин может использовать девальвацию как оружие в торговой войне с США.
С 2005 г. по середину 2014 г. китайские власти систематически совершали интервенции на валютном рынке, чтобы ослабить юань. Из-за этого другие страны обвиняли Пекин в попытках предоставить нечестное преимущество своим экспортерам. Дональд Трамп во время предвыборной кампании в 2016 г. тоже делал подобные заявления, хотя Китай тогда уже, наоборот, поддерживал юань, чтобы остановить отток капитала.
По словам аналитиков, нынешнее ослабление юаня больше напоминает воздействие рыночных сил, а не валютную войну. Тем не менее, они предупреждают, что дальнейшая девальвация может привести к эскалации торгового конфликта между США и Китаем.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}