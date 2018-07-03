Экономика / Мировая экономика

Ослабление юаня может предвещать валютные войны

Намеренная девальвация будет очень рискованной стратегией, предостерегают экономисты
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Курс юаня к доллару США снизился в июне на 3,3%. Никогда прежде он не опускался так сильно за один месяц с тех пор, как в Китае появился валютный рынок в 1994 г. Это вызвало беспокойство, что Пекин может использовать девальвацию как оружие в торговой войне с США.

С 2005 г. по середину 2014 г. китайские власти систематически совершали интервенции на валютном рынке, чтобы ослабить юань. Из-за этого другие страны обвиняли Пекин в попытках предоставить нечестное преимущество своим экспортерам. Дональд Трамп во время предвыборной кампании в 2016 г. тоже делал подобные заявления, хотя Китай тогда уже, наоборот, поддерживал юань, чтобы остановить отток капитала.

По словам аналитиков, нынешнее ослабление юаня больше напоминает воздействие рыночных сил, а не валютную войну. Тем не менее, они предупреждают, что дальнейшая девальвация может привести к эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

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