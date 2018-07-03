Инвесторы меняют стратегии из-за укрепления доллара
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Неожиданно устойчивое укрепление доллара и сильный рост экономики США меняют направление инвестиционных потоков в мире. Американские рынки привлекают все больше иностранных инвестиций, но это происходит за счет развивающихся и сырьевых рынков.
Многие инвесторы были уверены, что рост курса доллара этой весной окажется временным. Но экономика других стран замедлилась, а Федеральная резервная система (ФРС) США стала активнее повышать процентные ставки на фоне ускорения американской экономики. В результате WSJ Dollar Index, отражающий изменение курса доллара к корзине из 16 валют основных торговых партнеров США, вырос во II квартале на 5,1%. Это его первый квартальный рост с 2016 г.
Теперь многие участники рынка полагают, что доллар продолжит укрепляться, поскольку поддерживающие его факторы останутся в силе. В частности, экономика США быстро растет (по оценкам, на 4–5% во II квартале), тогда как европейская, наоборот, замедляется. В июне ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в этом году с 2,4 до 2,1%.
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