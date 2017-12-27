Налоговая реформа в США может подстегнуть рост курса доллара в 2018 году

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Налоговая реформа в США может подстегнуть рост курса доллара в 2018 г. и повлиять на мировые финансовые рынки Dado Ruvic / Reuters

Транснациональные компании держат за пределами США более $1 трлн, а возможно, даже в разы больше. Принятый на прошлой неделе закон устанавливает пониженные ставки налога с полученной за рубежом прибыли, которая переведена в США: 15,5% – если деньги вложены в ликвидные активы, такие как облигации и акции, и всего 8% – если в недвижимость и оборудование. Базовая ставка налога на прибыль составит с 2018 г. 21% (снижена с 35%).

Если компании решат вернуть деньги на родину, они должны будут продать активы в местных валютах и купить долларовые. Это должно стимулировать рост курса доллара. Однако оценить реальное воздействие на валютные курсы и экономику США сложно, поскольку не известно, сколько денег компании вернут и сколько они держат пусть за рубежом, но в долларах. По оценке Bank of America Merrill Lynch, компании могут репатриировать $200–400 млрд. Банк ожидает, что курс евро снизится в I квартале 2018 г. до $1,10; во вторник он составлял $1,187.

Атул Леле, директор по инвестициям Deltec International Group, управляющей активами на $5 млрд, считает, что репатриация прибыли создаст спрос на доллар, подтолкнув его курс вверх. Он также полагает, что снижение налогов стимулирует экономический рост и инфляцию, что заставит ФРС быстрее повышать процентные ставки. Это также поддержит доллар, так как более высокие ставки делают американские активы с фиксированным доходом более привлекательными для международных инвесторов.

Укрепление доллара может иметь и более масштабные последствия. Его рост обычно негативно сказывается на динамике сырьевых товаров. BMO Capital Markets по этой причине снизила средний прогноз цены золота в 2018 г. на 1,5% до $1280 за тройскую унцию (во вторник цена колебалась около $1286). А налоговая реформа в целом увеличит корпоративные прибыли на 8% и обеспечит 5% роста индексу S&P 500, считают аналитики UBS Wealth Management, называя ее «приятным бонусом» к уже достаточно быстрому росту ВВП.

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