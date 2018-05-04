Укрепление доллара ударило по развивающимся рынкам
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Укрепление доллара способствует снижению курсов валют, котировок акций и облигаций на развивающихся рынках. Инвесторы обеспокоены тем, что у эмитентов на этих рынках могут возникнуть проблемы с погашением долларовых долгов, а также рисками, способными помешать росту мировой экономики.
Курс доллара снижался в 2017 г. и в начале нынешнего года вопреки повышению процентных ставок в США, но за последний месяц он значительно укрепился. С середины апреля долларовый индекс (курс доллара к корзине валют стран – основных торговых партнеров США) подскочил на 3,9% до 92,9 пункта на торгах в пятницу, отыграв все падение этого года. Это привлекло внимание к долгам развивающихся стран, которые быстро увеличивались в последние годы, а также делает уязвимыми местные активы, которые иностранные инвесторы активно покупали из-за их более высокой доходности, пишет Financial Times (FT).
В пятницу доллар укрепился после публикации статистики по рынку труда США, где безработица снизилась с 4,1% в марте до 3,9% в апреле. Это самый низкий уровень с декабря 2000 г., когда на американской экономике только начинали сказываться последствия сдувавшегося технологического пузыря. Курс евро в пятницу снизился до $1,1912, растеряв весь рост с начала года. Глобальная тенденция к укреплению доллара обусловлена повышением доходностей казначейских облигаций США и тем, что рынки ожидают более интенсивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, отмечает Искандер Луцко, директор по инвестиционному консультированию УК «Система капитал»: «Сейчас все больше участников рынка склонны полагать, что в текущем году ФРС повысит ставку не три раза, как прогнозировалось ранее, а четыре, возможно, уже в июне до 2%». Эта тенденция сейчас оказывает давление и на курс рубля, добавляет Луцко.
Пугливые инвесторы
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}