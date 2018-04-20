Как не лишиться накоплений, когда рынки лихорадит из-за санкций

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Шторм на рынке в зависимости от его причин может оказаться распродажей, которой грех не воспользоваться BRENDAN MCDERMID/Reuters

Апрель преподнес неприятный сюрприз инвесторам, привыкшим за последний год к относительной стабильности российского рынка. После объявления минфином США новых санкций в отношении 24 российских граждан и 15 компаний, в том числе En+, UC Rusal, «Базового элемента», контролируемых Олегом Дерипаской, фондовый рынок обвалился за день, 9 апреля, на 8%. Рубль подешевел к доллару на 3%, а к евро на 4%. Рынок лихорадило больше недели: котировки Сбербанка теряли до 25% (от цен на 6 апреля), «Газпрома» – 8%, а UC Rusal – 32%, евро и доллар дорожали на 15%. В панике инвесторы распродавали и российский госдолг.

«Шли стихийные продажи, падало все, что могло. И только дней через 10 пришло отрезвление», – вспоминает партнер компании Matrix Capital, инвестор с более чем 20-летним стажем Павел Теплухин. По его словам, рынок стал жертвой эмоциональности инвесторов, неадекватной интерпретации новостей о санкциях к отдельным компаниям.