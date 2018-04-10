Михельсон купил акции «Новатэка» на 100 млн рублей на падающем рынке
Предправления «Новатэка» Леонид Михельсон в понедельник купил акции компании, изменив свою долю в уставном капитале с 0,718 до 0,723% при капитализации компании в 2,31 трлн руб. Таким образом, он потратил на ценные бумаги около 100 млн руб., следует из сообщения «Новатэка».
В понедельник компания также возобновила обратный выкуп акций и приобрела 113 070 собственных акций. Последний раз «Новатэк» проводил обратный выкуп акций в августе 2017 г. Тогда компания приобрела 289 040 своих акций, на что могла потратить около $2,9 млн.
Вчера акции многих крупных российских компаний снижались на новостях о санкциях США. Сильнее всех подешевели акции «Сафмара» (-26,06%), UC Rusal (-20,35%), «Мечела» (-19,26%) и «Полюса» (-17,04%). Вчера на торгах Московской биржи цена на акцию «Новатэка» колебалась от 656,3 до 779,2 руб. К 13.59 мск 10 апреля одна акция компании стоила 721,8 руб. (+1,53%).
Кто попал под новые санкции США
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)