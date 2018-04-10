«Позитивный день вчера был»: как власти и Тиньков успокаивали инвесторов на Биржевом форуме

У российского бизнеса крепкие нервы, мы себя чувствуем нормально, считает Олег Тиньков Евгений Биятов / РИА Новости

В пятницу вечером, 6 апреля, минфин США ввел санкции против 24 российских граждан и 15 компаний. Среди них бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, также UC Rusal, En+ и «Ренова». Инвесторы на новые санкции отреагировали нервно. За понедельник индекс Мосбиржи снизился на 8,34%. Рубль стремительно дешевеет. Однако участники Биржевого форуме в Москве демонстрировали оптимизм.

Министр экономического развития Максим Орешкин:

«Произошедшие события – хороший тест для макроэкономической конструкции, которую правительство и Центральный банк выстраивают последние несколько лет... Есть волатильность, и это нормально. Плавающий валютный курс абсорбирует те шоки и те изменения баланса спроса и предложения, которые происходят».

«Макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат [текущую волатильность], здесь можно не сомневаться. Но акцент бы я как раз сделал на бесперебойной работе предприятий».

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина:

«На наш взгляд, нужно время некоторое для адаптации и финансовой сферы, и экономики к этим изменившимся внешним условиям. Я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются».

«Те события, которые произошли в пятницу, естественно, вызывают коррекцию рынков, мы ее наблюдаем. Как в таких случаях бывает, в первые дни после событий наблюдается повышенная волатильность, потому что здесь еще много неопределенности, для инвесторов, для участников рынка не совсем понятны последствия, границы этих последствий, идет осмысление всего этого».

Вице-премьер Аркадий Дворкович:

«Рыночные котировки формируются на основе ожиданий, и те санкции против российских частных компаний, причем системообразующих компаний, которые были введены, создали значительную неопределенность для всех инвесторов, для всех тех, кто работает на финансовом рынке. При такой неопределенности совершенно очевидно, что инвесторы ведут себя консервативно, и реакция достаточно предсказуема».

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин:

«Мы понимаем, что рынки вернутся к своим позициям, но, возможно, нас ждет период некоторой волатильности».

«Рынок вдлинную всегда растет. И потом превышает самые высокие предыдущие показатели».

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков:

«У нас, у российского бизнеса, крепкие нервы, мы себя чувствуем нормально, вчера я потерял $250 млн за день, были дни и похуже, помню миллиард в день терял, поэтому это позитивный очень, на самом деле, день вчера был».

«В некотором смысле быть на фондовом рынке в России напоминает жизнь на вулкане».

«Ну, грех не покупать "Сбер", когда минус 20%. Я считаю, это просто возможность, opportunity. Очень себя спокойно чувствуем. Бизнес as usual для России».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев:

«Мы не видим пока смысла пересматривать прогнозы (по экономике – прим. "Ведомостей"). Мы считаем, что это краткосрочная реакция рынка, которая во многом движима спекулятивными инвесторами, которые, в том числе, на этой ситуации хотят заработать».

«Больше волнует геополитическая ситуация с возможными торговыми войнами... Не исключено, что если будет новый виток санкций и... правительству начнут задавать вопросы, стоит ли вводить какие-то ответные меры, в том числе, возможно, какие-то налоги на американские компании дополнительные, которые могли бы компенсировать санкционный эффект».