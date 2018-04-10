Экономика / Мировая экономика

Инвесторы начали сомневаться в перспективах мировой экономики

Экономические данные не оправдывают ожиданий аналитиков
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Ведущие экономики мира в прошлом году стали показывать синхронный рост впервые со времен финансового кризиса. По оценкам МВФ, мировой экономический рост ускорился на 0,5 процентного пункта до 3,7% в 2017 г. В начале года оптимизм преобладал и на финансовых рынках, и в комментариях экспертов. Но в последнее время разочаровывающая экономическая статистика в США и других странах, недавнее снижение глобальных фондовых индексов и угроза торговой войны вызывают у инвесторов сомнения в дальнейшем ускорении мировой экономики.

В США безработица хоть и составляет 4,1% уже шесть месяцев подряд (минимум с декабря 2000 г.), но в марте было создано меньше новых рабочих мест, чем ожидалось. В январе в США неожиданно снизились розничные продажи, а в феврале они оказалась хуже прогнозов не только там, но также в Китае и Европе. Во многих странах снизились индексы деловой активности PMI, а сокращение промышленного производства в Германии на 1,6% в феврале экономисты Citigroup назвали «шокирующим». Кроме того, цены на медь, которые часто отражают перспективы экономического роста, с начала года снизились почти на 8%. Все эти данные не предвещают наступления глобальной рецессии, но заставляют инвесторов усомниться в продолжении синхронного ускорения мировой экономики, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

We're sorry, but something went wrong (500)

We're sorry, but something went wrong.

If you are the application owner check the logs for more information.

Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться

** ******* ***** ********** ** ******* *********, ******* **** ***** ******* ********* ***** * *,*% * ** ******** **** *. ** *,*% * * ********. ** ** ******* ****** ** *********** ********, *** *** ***** ***** ***** *********** *****, <* ****="*****://***.**.***/*******/********-****-****-****-************">***** ********* ***** (**). ***** ****** ********* ******* ********* *********** ******** *** ***** ******: «* ******* **** ********* ******** ************** ***** **** *********, ** ****** **** ********* ********, *** *** ************».

******** ******* ************* ********* *** ******* *********, ******* ************ *********, * ****** ***** ************* ******* * ******* **** *. *** ********, *** ************* ****** *********** **** ******** **********, * ** *********** **. ********* *********** *** ******* ********. * *********, ********** ******** ***** ******* ****** ******** ***** * * ******** ** *,* *. *. ** *,*%.

*** ************ ********** ************* *********** ** ****** ******* ** ******** * ***** ********, ******** ***. ******** ***** * ****** ***** ***** ******** *********** *** ************ ***********, ** **** ******* ********** **************** * ******* *********** ******* ***** ********* ********* ******** ******** **********. «** ******-****** ******* * **** *******, ***** ****** ******* ***** ***********, ***** ****** *************», – ******* ******** ** *********** ******** ******** ***** **** ******. ****** ** **********, *** ******** ******* *** ***** **-** **************** ** ****** ********.

Хороший прогноз для развивающихся стран

** ********** ************* ***** ***** * **** **** ******* * **** *. ******** ********** ************* ****, ************ ***. ********** ********* *** * *************** *** ** ***** * ********** ******* *********. ****** ******** ********* *** ********* ****** *******, ******** ************ **. ***, ********* ** *** **** ************* * *******, *** * ******* * **** ***** *** ********** * *********** ***. ** ** ******** ***** *********** * ******* * ** ********. ******* *************** ******** ************* ******* *****, ******** ********* *** ****** *******.

*********, ******, **** ** ********, * ********* *******, *** ****** ***** ******** ***** ***** ******* ********* ****** **** *** ********, ***** **. ******* ********* ****** ******* * ***** ******** ********** *********** ************ *****, **** **** ** ********* ********* *********. ******* ******** ***** **** ******* ********, *** ******* ******** ***** * **** **** ********* ******* ******. ** ************, *** ********** **********, * ******* ******** ****** ************ ** **** ******, ******** **********.

*********, *** ******* ******** ** ******* *&***;* *** ******** ** **% * * ********, *** ****** ****** *********** * **** *. «************* *** **-******** ***** **********, – ******** *** ***** ****** *****, ************ ************ ****** *****. – ************* ******* ***********. ********* ****** ***** ****** **************».

** **** ********** ******** ******** ** ****** ********, ************ ********** ***** *********, ******** ******* ******* ***** ***** ******. «**** ********* ******* ******* * *********** ************ ** * *******», – ********** **** ******, ******* ******** ******* *** ******** *****. *** **** ** ** *********, *** ******** ******** ****** ***** ************ ******, *** ******** *********.

****** *&***;* *** ******** ** *% * **** * ****** ** * ******. ** ******* * **:** *** ** ***** ** *,*%. *********** * **** **** ************ *** ** ********* ** ********* ************* ****** * **** ******* ******** ********** ** ****** ****** ******** *****. ** **** * ** ******** ******** ******** ******** ***** * ***, ** ******** ********** ************* ********* *********, ******* ********** * **************** ******* ****** ***** ********* *** *********** ******** * ******** ****** **************** *************.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике