Инвесторы начали сомневаться в перспективах мировой экономики
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Ведущие экономики мира в прошлом году стали показывать синхронный рост впервые со времен финансового кризиса. По оценкам МВФ, мировой экономический рост ускорился на 0,5 процентного пункта до 3,7% в 2017 г. В начале года оптимизм преобладал и на финансовых рынках, и в комментариях экспертов. Но в последнее время разочаровывающая экономическая статистика в США и других странах, недавнее снижение глобальных фондовых индексов и угроза торговой войны вызывают у инвесторов сомнения в дальнейшем ускорении мировой экономики.
В США безработица хоть и составляет 4,1% уже шесть месяцев подряд (минимум с декабря 2000 г.), но в марте было создано меньше новых рабочих мест, чем ожидалось. В январе в США неожиданно снизились розничные продажи, а в феврале они оказалась хуже прогнозов не только там, но также в Китае и Европе. Во многих странах снизились индексы деловой активности PMI, а сокращение промышленного производства в Германии на 1,6% в феврале экономисты Citigroup назвали «шокирующим». Кроме того, цены на медь, которые часто отражают перспективы экономического роста, с начала года снизились почти на 8%. Все эти данные не предвещают наступления глобальной рецессии, но заставляют инвесторов усомниться в продолжении синхронного ускорения мировой экономики, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
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