ОЭСР сообщила о рекордном за 10 лет росте экономики

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Экономика стран ОЭСР пошла в гору: в прошлом такой синхронный рост наблюдался редко, но длился несколько лет Tim Wimborne / Reuters

Впервые за 10 лет крупнейшие экономики мира растут одновременно. Это результат мягкой денежной политики центробанков и постепенного затухания кризисов, которые за эти годы охватывали США, Грецию, Бразилию и другие страны.

В этом году экономический рост должны показать все 45 стран, за которыми наблюдает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Причем у 33 из них рост должен ускориться. Одновременного роста во всех этих странах не было с 2007 г. За последние 50 лет он тоже наблюдался редко — только в течение нескольких лет перед нефтяным кризисом 1973 г., в конце 1980-х гг. и перед мировым финансовым кризисом. «[Рост] сейчас не особенно быстрый или захватывающий, он скорее медленный и методичный. Но он делает свое дело», - говорит экономист Deutsche Asset Management Джош Фейнман.