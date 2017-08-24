ОЭСР сообщила о рекордном за 10 лет росте экономики
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Впервые за 10 лет крупнейшие экономики мира растут одновременно. Это результат мягкой денежной политики центробанков и постепенного затухания кризисов, которые за эти годы охватывали США, Грецию, Бразилию и другие страны.
В этом году экономический рост должны показать все 45 стран, за которыми наблюдает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Причем у 33 из них рост должен ускориться. Одновременного роста во всех этих странах не было с 2007 г. За последние 50 лет он тоже наблюдался редко — только в течение нескольких лет перед нефтяным кризисом 1973 г., в конце 1980-х гг. и перед мировым финансовым кризисом. «[Рост] сейчас не особенно быстрый или захватывающий, он скорее медленный и методичный. Но он делает свое дело», - говорит экономист Deutsche Asset Management Джош Фейнман.
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