Мировая экономика

ОЭСР сообщила о рекордном за 10 лет росте экономики

Впервые после финансового кризиса одновременно растут все 45 стран - членов организации

Впервые за 10 лет крупнейшие экономики мира растут одновременно. Это результат мягкой денежной политики центробанков и постепенного затухания кризисов, которые за эти годы охватывали США, Грецию, Бразилию и другие страны.

В этом году экономический рост должны показать все 45 стран, за которыми наблюдает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Причем у 33 из них рост должен ускориться. Одновременного роста во всех этих странах не было с 2007 г. За последние 50 лет он тоже наблюдался редко — только в течение нескольких лет перед нефтяным кризисом 1973 г., в конце 1980-х гг. и перед мировым финансовым кризисом. «[Рост] сейчас не особенно быстрый или захватывающий, он скорее медленный и методичный. Но он делает свое дело», - говорит экономист Deutsche Asset Management Джош Фейнман.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике