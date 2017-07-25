Мировая экономика
Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Синхронный переход к росту

Экономики развитых и развивающихся стран перешли к синхронному росту

Но ему может помешать протекционизм, предупреждает МВФ

Экономическая активность в мире восстанавливается – это касается и развитых, и развивающихся экономик, сообщил Международный валютный фонд (МВФ) в своем обновленном прогнозе. В I квартале мировая экономика уже росла быстрее, чем ждали его эксперты в апреле, во II квартале восстановление продолжилось – торговля и промышленное производство росли существенно быстрее, рост обрабатывающей промышленности и сектора услуг также должен ускориться.

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