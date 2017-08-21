Мировая экономика

Нехватка бондов ставит ЕЦБ перед дилеммой

Центробанк может быть вынужден свернуть денежное стимулирование вне зависимости от инфляции

Инвесторы будут внимательно следить за речью президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на ежегодном симпозиуме руководителей центробанков в Джексон-Хоул в США, который начнется в четверг. С тех пор как ЕЦБ в апреле сократил программу скупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро в месяц, участники рынков хотят знать сроки ее дальнейшего сворачивания. Но, возможно, ЕЦБ придется свернуть денежное стимулирование уже в следующем году вне зависимости от того, ускорится ли инфляция в еврозоне или нет. Дело в том, что подходящие для программы облигации заканчиваются.

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