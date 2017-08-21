Нехватка бондов ставит ЕЦБ перед дилеммой
Центробанк может быть вынужден свернуть денежное стимулирование вне зависимости от инфляции
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Правила ЕЦБ запрещают ему покупать более 33% находящихся в обращении гособлигаций каждой из стран еврозоны
Michael Probst / AP
Инвесторы будут внимательно следить за речью президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на ежегодном симпозиуме руководителей центробанков в Джексон-Хоул в США, который начнется в четверг. С тех пор как ЕЦБ в апреле сократил программу скупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро в месяц, участники рынков хотят знать сроки ее дальнейшего сворачивания. Но, возможно, ЕЦБ придется свернуть денежное стимулирование уже в следующем году вне зависимости от того, ускорится ли инфляция в еврозоне или нет. Дело в том, что подходящие для программы облигации заканчиваются.
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