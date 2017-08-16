Мировая экономика

Центробанкам принадлежит почти 20% долга их государств

Это результат денежного стимулирования экономики после финансового кризиса

Крупнейшим центральным банкам теперь принадлежит пятая часть долга их государств. Это подчеркивает, насколько трудно им будет нормализовать денежную политику после беспрецедентного стимулирования экономики в последние 10 лет.

После начала мирового финансового кризиса шесть ведущих центробанков — Федеральная резервная система США (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Японии, Банк Англии и центробанки Швеции и Швейцарии — принялись скупать бонды и другие ценные бумаги с целью снизить стоимость займов для бизнеса и домохозяйств и тем самым стимулировать экономику. В результате на их балансе оказались активы более чем на $15 трлн, выявило исследование Financial Times (FT). Это в четыре с лишним раза превышает докризисный уровень. Причем более $9 трлн приходятся на долю гособлигаций, а общий госдолг этих стран равен $46 трлн.

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