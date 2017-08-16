Центробанкам принадлежит почти 20% долга их государств

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Председатель ФРС США Джанет Йеллен Cliff Owen / AP

Крупнейшим центральным банкам теперь принадлежит пятая часть долга их государств. Это подчеркивает, насколько трудно им будет нормализовать денежную политику после беспрецедентного стимулирования экономики в последние 10 лет.

После начала мирового финансового кризиса шесть ведущих центробанков — Федеральная резервная система США (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Японии, Банк Англии и центробанки Швеции и Швейцарии — принялись скупать бонды и другие ценные бумаги с целью снизить стоимость займов для бизнеса и домохозяйств и тем самым стимулировать экономику. В результате на их балансе оказались активы более чем на $15 трлн, выявило исследование Financial Times (FT). Это в четыре с лишним раза превышает докризисный уровень. Причем более $9 трлн приходятся на долю гособлигаций, а общий госдолг этих стран равен $46 трлн.