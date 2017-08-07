Мировая экономика

Штрафы за мировой финансовый кризис превысили $150 млрд

Банки продолжают расплачиваться за него спустя 10 лет

Власти США оштрафовали финансовые организации уже более чем на $150 млрд в связи с мировым финансовым кризисом, выявило исследование Financial Times (FT). Преодолеть эту отметку удалось спустя 10 лет после того, как проблемы с субстандартным ипотечным кредитованием в США приобрели глобальный масштаб.

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