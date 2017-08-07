Штрафы за мировой финансовый кризис превысили $150 млрд
Банки продолжают расплачиваться за него спустя 10 лет
- Кара Скеннэлл
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Отсутствие исков в адрес топ-менеджеров с Уолл-стрит связано с тем, что доказать преступные намерения было бы сложно, утверждают некоторые регуляторы
Mark Lennihan / AP
Власти США оштрафовали финансовые организации уже более чем на $150 млрд в связи с мировым финансовым кризисом, выявило исследование Financial Times (FT). Преодолеть эту отметку удалось спустя 10 лет после того, как проблемы с субстандартным ипотечным кредитованием в США приобрели глобальный масштаб.
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