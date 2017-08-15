Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: Шторма на рынках не будет

Как центробанки будут расставаться с третью мирового ВВП

Ужесточение политики крупнейших центробанков на этот раз не должно шокировать развивающиеся рынки