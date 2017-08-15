Мировая экономика
Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: Шторма на рынках не будет

Как центробанки будут расставаться с третью мирового ВВП

Ужесточение политики крупнейших центробанков на этот раз не должно шокировать развивающиеся рынки

«Вы же знаете, что говорят альпинисты? Спуск всегда опаснее восхождения» – так руководитель хедж-фонда Eurizon SLJ Capital Стивен Джен описывает риски нормализации политики крупнейших мировых центробанков (цитата по Bloomberg). Много лет с помощью низких ставок и скупая активы они пытались сначала преодолеть последствия мирового финансового кризиса, а затем стимулировать экономический рост. Расстаться с привычкой к дешевым деньгам будет непросто. Для рынков это может стать настоящим испытанием, предупреждают аналитики «Ренессанс капитала».

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