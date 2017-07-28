Экономические настроения в еврозоне – на максимуме после финансового кризиса

Индекс экономической уверенности, ежемесячно рассчитываемый Еврокомиссией, вырос в июле на 0,1 пункта до 111,2 пункта. Это самый высокий его показатель с 2007 г., сообщает Financial Times. Результаты опросов домохозяйств и компаний в еврозоне в последние месяцы становятся все оптимистичнее благодаря сохраняющейся низкой инфляции, ускорению мировой экономики и проигрышу евроскептиков-популистов на выборах в Нидерландах и Франции.

Улучшению настроений в июле способствовал рост показателей в Германии и Нидерландах. Правда, в Италии, Франции и Испании они несколько снизились, хотя опубликованная в пятницу статистика показала ускорение роста ВВП во II квартале в Испании до 0,9%, а во Франции он, как и в предыдущие два квартала, составил 0,5%. Потребительские расходы во Франции выросли на 0,3% против 0,1% в I квартале.

МВФ недавно повысил прогноз роста ВВП в еврозоне с 1,7 до 1,9% в этом году.

Июльский показатель индекса экономической уверенности свидетельствует о том, что рост экономики еврозоны может составить в прошедшем квартале 0,6%, как и кварталом ранее.