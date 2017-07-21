Мировая экономика
Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Стимулы по осени считают

Европейский центробанк не спешит сокращать программу стимулирования

Экономике все еще мешает нехватка структурных реформ

Экономика еврозоны все еще нуждается в серьезных стимулах, заявил председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги. И хотя риски сбалансированны, статистика подтверждает укрепление, экономике все еще нужно денежно-кредитное стимулирование, сказал он.

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