Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Стимулы по осени считают
Европейский центробанк не спешит сокращать программу стимулирования
Экономике все еще мешает нехватка структурных реформ
- Елизавета Базанова
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Процентные ставки в еврозоне останутся на текущем уровне и после завершения программы, пообещал Драги
Imago / TASS
Экономика еврозоны все еще нуждается в серьезных стимулах, заявил председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги. И хотя риски сбалансированны, статистика подтверждает укрепление, экономике все еще нужно денежно-кредитное стимулирование, сказал он.
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