Почему в развитых странах не ускоряется инфляция

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Начавшийся в конце июня быстрый рост доходностей гособлигаций развитых стран, вызванный практически синхронными заявлениями представителей ведущих центробанков о готовности приступить к ужесточению денежной политики, был, по сути, прерван в июле самими же центробанками, а также хронически отстающей от их целей динамикой цен. Темпы инфляции по-прежнему остаются вялыми и не соответствующими темпам роста экономики США и Европы, а также лучшему со времен кризиса 2008 г. состоянию рынка труда. Единственным центробанком, который не беспокоят низкие темпы инфляции, является, пожалуй, только Банк Англии, однако и он воздерживается от повышения ставки и жесткой риторики. Ведь над Великобританией нависает все более явная угроза «жесткого» Brexit, что негативно сказывается на прогнозируемой динамике роста экономики и доходов населения. В результате в июле рост доходностей прервался, хотя они и не вернулись на прежние уровни.

С большой долей вероятности можно утверждать, что и в дальнейшем темпы инфляции также будут отставать от целей центробанков, хотя мы все же ожидаем некоторого ускорения роста цен во втором полугодии в силу сезонного фактора. Низкая инфляция, по-видимому, имеет в своей природе фундаментальные факторы и связана, на наш взгляд, с технологическим прогрессом. Причем эти факторы действуют на инфляцию со стороны как предложения, так и спроса.