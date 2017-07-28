Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Доллар мешает центробанкам
Слабый доллар мешает центробанкам
Им приходится корректировать планы по сворачиванию ультрамягкой денежной политики
- Саумиа Вайшампаян,
- Джеймс Глинн
- / The Wall Street Journal
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Для центробанков Европы и Японии, уже не один год борющихся с низкой инфляцией, слабеющий доллар представляет дополнительную проблему
Евгений Разумный / Ведомости
Продолжающееся ослабление доллара осложняет центральным банкам проведение денежной политики. Многие из них разрабатывают планы по выходу из многолетнего периода ультрамягкой денежной политики, когда процентные ставки колебались около нуля или даже находились на отрицательной территории. Европейскому центробанку и Банку Англии когда-нибудь нужно будет начать сокращать активы на балансах. Но сохраняющаяся на низком уровне инфляция сдерживает центробанки, и слабый доллар, курс которого ко многим валютам падает с начала года, еще больше осложняет ситуацию.
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