Мировая экономика
Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Доллар мешает центробанкам

Слабый доллар мешает центробанкам

Им приходится корректировать планы по сворачиванию ультрамягкой денежной политики

Продолжающееся ослабление доллара осложняет центральным банкам проведение денежной политики. Многие из них разрабатывают планы по выходу из многолетнего периода ультрамягкой денежной политики, когда процентные ставки колебались около нуля или даже находились на отрицательной территории. Европейскому центробанку и Банку Англии когда-нибудь нужно будет начать сокращать активы на балансах. Но сохраняющаяся на низком уровне инфляция сдерживает центробанки, и слабый доллар, курс которого ко многим валютам падает с начала года, еще больше осложняет ситуацию.

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