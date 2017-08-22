Рынки промышленных металлов наконец восстанавливаются

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Ралли в секторе промышленных металлов влияет на многие другие области, от курсов валют до задолженности стран-производителей Максим Стулов / Ведомости

Стоимость меди, алюминия и других промышленности металлов достигла самого высокого уровня за последние годы благодаря инвесторам, которые делают ставку на рост цен. Они надеются, что спрос на металлы вырастет, поскольку мировая экономика демонстрирует признаки восстановления: после долгих лет стагнации рост ВВП ускоряется в ряде крупных развитых стран, оживление наблюдается и во многих развивающихся. Многие инвесторы также делают ставку на то, что сокращение предложения и дальнейшее ослабление доллара, в котором номинированы сырьевые товары, подстегнет рост их котировок.