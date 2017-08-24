Статья опубликована в № 4392 от 24.08.2017 под заголовком: Кризис уводит Россию в тень
Россияне пережидают кризис в теневом секторе
Найти работу за его пределами многим из них пока сложно
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Компенсируют падение своих доходов россияне подработками в теневом секторе
Максим Стулов / Ведомости
Период неопределенности в российской экономике закончился: люди поняли, что кризис надолго, и стали искать возможности другого заработка – в теневом секторе, рассказывает директор Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС Андрей Покида.
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