Теневая экономика России оживает вслед за официальной

Все больше работников стали работать и дополнительно подрабатывать неофициально или получать деньги в «конвертах» Д. Абрамов / Ведомости

Россияне все активнее вовлекаются в теневую экономику, в основном за счет неофициальных подработок, показал опрос, проведенный в июне Центром социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС.

Из-за кризиса доходы большинства россиян упали, и, как бы они ни стремились компенсировать потери, предложение официальной работы с достойной зарплатой ограничено – люди ищут, где можно заработать еще. Хотя в 2015–2016 гг. рынок таких некриминальных теневых услуг и работ сократился, уже с 2016 г. он начал оживать, указывает автор опроса, директор Центра социально-политического мониторинга Андрей Покида. За первые полгода экономика в годовом выражении выросла на 1,5%, сообщал Росстат.

Все больше работников стали работать и дополнительно подрабатывать неофициально или получать деньги в «конвертах». За последний год доля людей, постоянно или временно работающих неофициально, выросла до 44,8% (около 33 млн человек) от всех занятых с 44,5% в 2013 г. Это максимум за пять лет, следует из данных РАНХиГС. Постоянно (ежемесячно) работали неофициально или получали зарплату в «конвертах» – около 23 млн человек (или 31,4% занятых). Год назад таких людей было меньше – 28,8% всех работников.

Чаще всего в тень уходят самозанятые россияне – таких среди них 62,2%. В целом же теневая занятость растет за счет роста неофициальной дополнительной работы – за последний год число работников с неофициальной подработкой выросло с 30,4 до 35,5%. Заставить их выйти из тени государству пока не удается, указывает Покида: не помогли ни принятие закона о самозанятых, ни рост безналичных платежей. Закон охватывает небольшое число людей, которые не спешат становиться на учет, так как не знают, чего ждать от власти. Кроме того, для многих из них платить налоги с дополнительных и эпизодических доходов не по карману. Не помогает и рост безналичных платежей – при оплате наличными покупателям часто предлагают большие скидки, указывает Покида. Официальной же экономике тяжело конкурировать с теневым сектором. За год доля россиян, которые выбрали бы только официальную работу, если бы искали ее, снизилась с 67,7 до 52,4% в 2017 г. Растет и доля тех, кому статус занятости вообще не важен, – с 26,7 до 36,8%, главное – «чтобы платили деньги».