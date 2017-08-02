Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Россияне смирились с кризисом

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Люди привыкли к кризису и, несмотря на рост страхов, стали больше тратить Sergei Karpukhin / REUTERS

Доля россиян, которые считают материальное положение своей семьи хорошим и очень хорошим, в мае достигла докризисного уровня. Всего доля таких совершеннолетних людей составила 17% – это максимум с начала 2012 г., следует из мониторинга Института социальной политики ВШЭ. Доля тех, кто считает материальное положение своей семьи плохим, наоборот, снизилась – с 41% в ноябре 2016 г. до 38% в мае.