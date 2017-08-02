Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Россияне смирились с кризисом

Россияне смирились с кризисом

Довольных своим благосостоянием стало больше

Доля россиян, которые считают материальное положение своей семьи хорошим и очень хорошим, в мае достигла докризисного уровня. Всего доля таких совершеннолетних людей составила 17% – это максимум с начала 2012 г., следует из мониторинга Института социальной политики ВШЭ. Доля тех, кто считает материальное положение своей семьи плохим, наоборот, снизилась – с 41% в ноябре 2016 г. до 38% в мае.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике