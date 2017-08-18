Инвестиции показали аномальный рост

Но связан он с разовыми факторами, а сами инвестиции остаются некачественными

Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: Инвестиции не прошли тест на качество

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Правительство рассчитывает на инвестиционную модель роста экономики, но пока рост инвестиций нельзя назвать качественным Андрей Гордеев / Ведомости

«Аномалия» – так экономисты комментируют все новые статистические данные II квартала 2017 г. На этот раз сюрприз преподнесли инвестиции в основной капитал – за первое полугодие они выросли на 4,8% к тому же периоду 2016 г., сообщил Росстат. Значит, за II квартал инвестиции выросли почти на 6,4% после роста на 2,3% в первом, подсчитал главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой, именно они стали основным драйвером экономики во II квартале (рост на 2,5%).