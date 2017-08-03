Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: Cлучай помог экономике

Экономику поддержали разовые факторы

Говорить о начале инвестиционной фазы роста слишком рано

Во II квартале восстановление экономики ускорилось – в мае были зафиксированы аномально высокие показатели, а в июне, хоть и более медленными темпами, восстановление продолжилось. За весь квартал экономика могла вырасти на 1,3–1,5% к тому же периоду 2016 г. после роста на 0,5% в первом, оценили эксперты Центробанка. Регулятор несколько улучшил свои оценки роста ВВП в III квартале 2017 г., хотя потолок все тот же: с 1,3–1,8 до 1,5–1,8%.

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