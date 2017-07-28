Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Июнь охладил экономику

В июне российская экономика прекратила ускоряться

Но уже к концу года она разгонится быстрее прогнозов, считает ВЭБ

С исключением сезонного и календарного факторов ВВП в июне остался на уровне мая, привел свои оценки Внешэкономбанк (ВЭБ). По сравнению с тем же периодом 2016 г. экономика замедлилась до 2,6% после роста на 3% в мае.

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