Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Июнь охладил экономику
В июне российская экономика прекратила ускоряться
Но уже к концу года она разгонится быстрее прогнозов, считает ВЭБ
- Татьяна Ломская
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Июнь охладил экономику
Евгений Разумный / Ведомости
С исключением сезонного и календарного факторов ВВП в июне остался на уровне мая, привел свои оценки Внешэкономбанк (ВЭБ). По сравнению с тем же периодом 2016 г. экономика замедлилась до 2,6% после роста на 3% в мае.
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