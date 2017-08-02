Впервые за год в России зафиксирована дефляция

За минувшую неделю подешевели фрукты и овощи (в среднем на 3,7%) Евгений Егоров / Ведомости

В России впервые с начала 2017 г. зафиксирована недельная дефляция - 0,1% за расчетную неделю с 25 по 31 июля, сообщил сегодня Росстат. Последний раз недельная дефляция в России наблюдалась ровно год назад - с 26 июля по 1 августа 2016 г., она также составила 0,1%.

Апология Росстата «Не многие из вас знают, что этот расчет [инфляции Росстатом] производится по более чем 700 товарам и услугам, в который входят даже расходы на зарубежные турпоездки... Это общепринятая методика, которая применяется в большинстве стран мира, поэтому расчетам Росстата можно доверять, - отметил директор департамента прогнозирования ЦБ Александр Морозов. - Нужно понимать, что если у кого-то инфляция выше, чем говорит Росстат, то у кого-то она ниже, поэтому в среднем мы получаем ту инфляцию, о которой говорит Росстат, то есть около 4%».

Таким образом, за июль (по недельным данным) рост потребительских цен составил 0,3%, с начала года - 2,6%. Это значительно лучше показателей 2016 г. - 0,5 и 3,9% соответственно. Но поскольку в сопоставимом периоде 2016 г. тоже была дефляция, в годовом выражении инфляция на 31 июля сохранилась на уровне 4,3%.

За минувшую неделю подешевели фрукты и овощи (в среднем на 3,7%), а также куриные яйца (на 1,2%), мясо кур, подсолнечное масло, мука, гречневая крупа и пшено - на 0,2-0,6%. Незначительно подорожали сахар-песок, говядина, свинина, баранина, вареная колбаса, маргарин, хлеб, рис, вермишель и шоколадные конфеты - на 0,1-0,2%. Бензин и дизельное топливо подорожали на 0,1%.

Накануне Минэкономразвития объявило, что в августе не будет менять прогноз инфляции в 3,8% по итогам 2017 г. По словам министра экономразвития Максима Орешкина, высокие цены на овощи в июне изменили траекторию инфляции, однако показатель уже начал снижаться и к концу года достигнет целевых 3,8%. С 18 по 24 июля инфляция оказалась нулевой впервые с середины мая, до этого семь недель цены прибавляли по 0,1%, кроме статистического всплеска начала июня из-за индексации тарифов ЖКХ. Инфляция в начале лета ускорилась в связи с высокими ценами на плодоовощную продукцию из-за холодной погоды.

Чего ждут россияне

Сегодня ЦБ опубликовал результаты опроса «инФОМ», показавшего, что в июле оценка населением инфляции в трехлетней перспективе «приблизилась к минимальному значению за всю историю наблюдений». Однако оценка инфляции на следующие 12 месяцев немного возросла (на 0,4 п. п. до 10,7%): россиян больше беспокоит рост тарифов ЖКХ и ухудшение видов на урожай из-за холодного лета.

«Ожидаемое снижение цен на плодоовощную продукцию, связанное с поступлением нового урожая, также может позитивно сказаться на настроениях населения. Дальнейшее сохранение инфляции вблизи целевого значения 4% в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать снижению инфляционных ожиданий и привязке их уровня к целевому показателю», - считает регулятор.

ЦБ опубликовал и видеокомментарий директора департамента исследований и прогнозирования Александра Морозова, который объяснил, как на реальную инфляцию влияют завышенные инфляционные ожидания россиян. По его словам, существует значительный временной лаг (не меньше года) и когнитивные деформации в восприятии россиянами инфляции, которые позволяют продавцам задирать цены. «То, что мы думаем о росте цен, может влиять и на фактический рост цен. Если наши инфляционные ожидания высоки, мы считаем, что нормально, когда цены постоянно пересматриваются, это дает части производителей возможность очень часто и сильнее повышать цены на свою продукцию, не боясь того, что потребители уйдут к конкурентам. Поэтому низкие инфляционные ожидания - это залог стабилизации цен в экономике», – заявил Морозов.