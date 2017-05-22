Кудрин назвал пять мифов об обеспечении роста российской экономики

Руководитель Центра стратегических разработок и бывший министр финансов Алексей Кудрин рассказал о пяти мифах об обеспечении роста российской экономики.

Как пишет Кудрин в статье для газеты «Коммерсантъ», некоторые предлагаемые идеи для ускорения экономического роста России не только не сработали бы, но и осложнили бы обеспечение долгосрочного устойчивого развития страны. По его мнению, первый миф состоит в том, что инфляция в России носит преимущественно немонетарный характер, поэтому ее бессмысленно регулировать мерами денежной политики и с ней можно справиться с помощью ограничения монопольных тарифов.

«К «немонетарным» факторам инфляции относят не только рост тарифов естественных монополий, но и любое увеличение цен вследствие роста издержек, включая девальвацию национальной валюты, а также инфляционные ожидания», – пишет Кудрин. В действительности каждый из этих факторов так или иначе носит монетарный характер, отмечает он.

Второй миф, по мнению Кудрина, заключается в том, что экономический рост сдерживается недостаточностью денег и его можно подтолкнуть с помощью расширения денежного предложения. На самом деле монетизация и иные показатели развития кредитных отношений определяются не жесткостью или мягкостью денежной политики, а способностью самой финансовой системы генерировать ресурсы, пишет он.

Также Кудрин называет мифом то, что экономический рост можно разогнать, задействовав имеющиеся в России значительные незагруженные производственные мощности с помощью смягчения денежно-кредитной политики. Он уточняет, что «дьявол кроется в деталях» двух оценок – объема «недозагруженных» мощностей, а также риска ошибки в этой оценке. По мнению Кудрина, даже при наличии отдельных свободных мощностей нельзя «стрелять» по ним из тяжелой монетарной артиллерии, увеличивая риск общего разгона инфляции.

Четвертый миф заключается в том, что увеличению темпов роста может способствовать какой-либо аналог политики «количественного смягчения». Эта политика помогла восстановлению экономического роста США, Японии, Великобритании и еврозоны, так как эти страны уперлись в нулевую границу процентных ставок и столкнулись с угрозой дефляции, поясняет Кудрин. Но в российской экономике ничего подобного нет, отмечает он, поэтому в России вариант такой политики ускорит инфляцию и увеличит давление на рубль в результате «выплескивания» дополнительных денег на валютный рынок.

Последним мифом Кудрин называет то, что возвращение ЦБ к активной валютной политике поспособствует росту за счет снятия с российских компаний валютных рисков, усиления конкурентных позиций экспортеров и компаний, ориентирующихся на импортозамещение. Режим регулируемого обменного курса может ненадолго обеспечить иллюзию стабильности, считает бывший министр финансов, но уже в среднесрочной перспективе он, вероятнее всего, приведет к кризису платежного баланса.