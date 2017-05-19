МВФ поддержал Минфин в споре с Кудриным и призвал к жесткости бюджетного правила

Минфин России получил поддержку в споре со своим бывшим руководителем о степени жесткости будущего бюджетного правила со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

В апреле экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин неожиданно выступил с инициативой сделать бюджетное правило менее жестким. «Сейчас в бюджетном правиле $40, жесткая планка взята. Мы говорим - давайте жить при сорока долларах, а я считаю, что можно сделать более компромиссный шаг - $45», - сказал Кудрин.

Минфин будет придерживаться своих предложений по параметрам бюджетного правила: попытки увеличить цену отсечения с $40 до $45 за баррель могут казаться заманчивыми, но они чреваты серьезными рисками, парировал нынешний руководитель ведомства Антон Силуанов.

В традиционном заявлении МВФ по итогам визита миссии фонда в Россию, опубликованном в пятницу, поддержана позиция Минфина, более того, предложено ужесточить ее.

Также МВФ приветствует восстановление трехлетнего горизонта планирования при формировании федерального бюджета на 2017-2019 гг. «Предусмотренные в трехлетнем бюджете темпы сокращения дефицита достаточны - с учетом эффекта от восстановления экономики - для обеспечения устойчивости бюджетной коррекции в условиях длительно сохраняющихся пониженных цен на нефть. Тем не менее следует предусмотреть дополнительные постоянно действующие и более целенаправленные меры, в том числе для защиты стимулирующих рост бюджетных расходов», - отмечают эксперты фонда.

По их мнению, покупка валюты с использованием механизма, объявленного Минфином в феврале, «повышает предсказуемость бюджетной политики и при этом обеспечивает сохранение и, в конечном итоге, пополнение суверенных фондов». «Тем не менее данный механизм не может служить заменой бюджетного правила, которое закрепило бы бюджетную коррекцию», - отмечено в заявлении.