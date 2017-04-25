Правительство не намерено смягчать бюджетное правило – Дворкович

Правительство не видит необходимости повышать цену отсечения в бюджетном правиле с $40 до $45 за баррель нефти, позиция кабинета министров - $40 с индексацией на долларовую инфляцию, заявил в интервью «Интерфаксу» вице-премьер Аркадий Дворкович. Идея смягчить правило до $45 принадлежит председателю Центра стратегических разработок, экс-министру финансов Алексею Кудрину.

"Есть нюансы в подходах, но базовое предложение Минэкономразвития состоит в том, чтобы использовать цену $40, но с индексацией на американскую инфляцию. Соответственно, с применением долларовой инфляции цена, по которой будет считаться базовый уровень бюджетных расходов, будет чуть-чуть ползти вверх год за годом", - сказал А.Дворкович.

«Наша позиция все-таки $40 с индексацией. Большого отличия нет, но есть некоторые особенности. Мы должны понимать, что если цены будут действительно выше, значит, у нас будут накапливаться дополнительные резервы. Тогда, в принципе, можно будет в какой-то момент принять решение, что резервов уже достаточно, и определить, на какие приоритеты часть средств можно было бы направить. Но сейчас не время... Сначала нужно полностью стабилизировать ситуацию, действуя консервативно, а потом уже думать о том, как смягчать такие правила», - ответил вице-премьер на вопрос, можно ли несколько смягчить бюджетное правило и повысить цену отсечения.

Прежнее бюджетное правило определяло расходы исходя из расчетной цены нефти (в среднем за несколько лет) плюс 1% ВВП. Дополнительные нефтегазовые доходы шли в резервный фонд. По новому бюджетному правилу траты бюджета ограничиваются формулой. Они не могут превышать сумму нефтегазовых (исходя из цены нефти $40/баррель, соответствующего ей курса рубля и базовой экспортной цены на газ) и ненефтегазовых доходов, процентных расходов по госдолгу и бюджетных остатков. В 2018 г. будет действовать переходный механизм – расходы будут определяться по новой формуле, но плюс 1% ВВП.