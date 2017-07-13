Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Плоды овощной холодности

Последствия холодного лета ускорят рост цен в первой половине 2018 года

Темпы инфляции замедлятся до 4% к концу года, а затем вновь ускорятся, сообщил ЦБ
  • Татьяна Ломская,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости

Центральный банк признался, что его кредитно-денежная политика не может влиять, как написано в докладе «О чем говорят тренды», «на инфляционные последствия погодного фактора». В июне цены на плодоовощную продукцию резко выросли – на 8,3%, а инфляция ускорилась до 4,4% в годовом выражении (в мае она составила 4,1%). Показатель заметно отдалился от целевых 4%, которых ЦБ рассчитывает достичь к концу года.

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