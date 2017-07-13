Последствия холодного лета ускорят рост цен в первой половине 2018 года

Темпы инфляции замедлятся до 4% к концу года, а затем вновь ускорятся, сообщил ЦБ

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Центральный банк не смог учесть в прогнозе медленный рост корнеплодов Depositphotos / PhotoXPress

Центральный банк признался, что его кредитно-денежная политика не может влиять, как написано в докладе «О чем говорят тренды», «на инфляционные последствия погодного фактора». В июне цены на плодоовощную продукцию резко выросли – на 8,3%, а инфляция ускорилась до 4,4% в годовом выражении (в мае она составила 4,1%). Показатель заметно отдалился от целевых 4%, которых ЦБ рассчитывает достичь к концу года.