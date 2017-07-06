Инфляция в июне стала неприятным сюрпризом

Инфляция в России с 27 июня по 3 июля разогналась до 0,4%, предыдущие пять недель цены росли на 0,1% в неделю Е. Ширинкина / для Ведомостей

Инфляция в России в июне этого года составила 0,6%. В мае данный показатель был на уровне 0,4%, в апреле - 0,3%, в марте - 0,1%, в феврале - 0,2%, в январе - 0,6%. Таковы данные Росстата. По итогам января - июня 2017 г. потребительские цены увеличились на 2,3%. В годовом выражении инфляция в июне 2017 г. увеличилась до 4,4% с 4,1% в мае.

Как отмечает статистическая служба, в июне в восьми федеральных субъектах потребительские цены на товары и услуги увеличились на 1% и более, «из них в Тверской и Омской областях – на 1,4% и 1,2% соответственно, в результате удорожания продуктов питания на 2,9% и 2,6%». При этом в Чукотском автономном округе и на Сахалине цены в среднем упали на 1,3% и 0,1% соответственно, причина - снижение цен на продукты питания на 4,1% и 0,6%. «В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,8% (с начала года – 103,2%), в Санкт-Петербурге – 100,4% (с начала года – 103,3%)», - уточняется в докладе.

Ускорение инфляции в июне в годовом выражении до 4,4% стало неприятным сюрпризом. Об этом заявил директор департамента ЦБ Игорь Дмитриев. «В июле не факт, что будет ускорение инфляции, как раз по картофелю пошел урожай, один из таких драйверов, можем удержаться там же, а то и 0,1 п. п. отыграть в сторону 4,3%. Я так за июль пока не уверен, но шок в июне большой, это негативный сюрприз», - передает его слова «Интерфакс».

Инфляция в России с 27 июня по 3 июля разогналась до 0,4%, предыдущие пять недель цены росли на 0,1% в неделю. Ускорение роста цен каждый год происходит в первую неделю июля из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля.

В июне ускорились темпы роста цен на овощи и фрукты. Например, капуста подорожала в 1,5 раза, яблоки, апельсины, свёкла, картофель и морковь – в среднем на 15,9-22,4%. При этом стоимость свежих огурцов и помидоров упала на 25,4% и 22,8% соответственно. Цены на охлажденную и мороженую рыбу лососевых пород, икру лососевых, рыбные консервы увеличились в отчетном периоде в среднем на 0,4-0,7%. Мороженое подорожало на 1,3%, йогурты, плавленые сыры, варенье, торты, пельмени – на 0,4-0,7%. Крупы подешевели на 0,4-4,1%.

Тарифы на коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля увеличились на 2,3-4,1% на разные виды услуг.

Сильнее всего в июне подорожали продукты – на 1% в годовом выражении после роста в мае только на 0,6%, особенно сильно выросли цены на сезонные фрукты и овощи из-за снижения их урожая из-за холодного июня. Без учета плодоовощной продукции инфляция в июне выросла бы только на 0,1%, указывает Дмитрий Полевой из ING, но в первые месяцы июля цены на продукты уже начали восстанавливаться.

В июне заметно подорожало топливо. Цены на бензин Аи-92 (АИ-93 и т. п.) на АЗС в среднем выросли на 1,3%, бензин марок А-76 (Аи-80), Аи-95 подорожал на 0,8%, дизельное топливо – на 0,7%. При этом цены на газовое моторное топливо снизились на 1,6%.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце июня 2017 г. составила 4233,2 руб. и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 4,9% (с начала года – на 14,7%)», - говорится в докладе. Стоимость набора в Москве в конце июня составила 5185 руб. и за месяц выросла на 4,8%, в Санкт-Петербурге – 5029 руб. (рост за месяц на 2,9%).

В июне существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования – на 18,8%, полёт в салоне экономического класса самолета – на 3,9%. «Стоимость туров на отдых в Испании увеличилась на 4,9%, поездок в Грецию – на 4,8%, экскурсионных поездок по городам Европы – на 4,1%, путевок в дома отдыха и пансионаты на территории России – на 3,1%, проживания в гостинице – на 0,9%. Одновременно туры на отдых в Таиланд и поездки в Китай стали дешевле на 1,2% и 0,7% соответственно», - отмечает Росстат.

На 15,4% выросла стоимость пересылки письма внутри России, на 1,2-1,7% подорожали услуги городской телефонной связи.

Ранее ЦБ указывал среди рисков для инфляции снижение урожая из-за холодов. Из-за роста цен на продукты инфляция отдалилась от таргета ЦБ в 4%, разогнавшись до 4,2% к середине июня. В 21 регионе, где проживает треть населения, инфляция ускорилась относительно общероссийской, а в семи (7% населения) она выше этого уровня.