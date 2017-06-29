Россия побила рекорд по экспорту зерна прошлого сезона

Запасов много, но в экспортно-ориентированных регионах пригодного для экспорта зерна осталось немного Д. Гришкин / Ведомости

В 2016/17 сельскохозяйственном году Россия экспортировала 35,1 млн т зерновых культур, на 3,8% больше, чем на ту же дату прошлого года, ссылается Минсельхоз на оперативные данные ФТС, пшеницы экспортировано 26,8 млн т, или на 9,3% больше.

В 2016 г. Россия собрала рекордный урожай – 120,7 млн т. Минсельхоз сначала прогнозировал, что на экспорт пойдет 40 млн т, затем прогноз снижался. В первой половине сезона соотношение внутренних и экспортных цен было невыгодным для экспортеров, крупные трейдеры жаловались, что их маржа близка к нулю.

То и дело возникали проблемы с основными покупателями. Египет в августе 2016 г. ввел нулевую норму содержания спорыньи в пшенице. Требование было отменено через месяц: продавцы пшеницы не смогли соответствовать, и Египет не купил более 500 000 т.

В середине марта Турция перестала выдавать лицензии на поставку российской сельхозпродукции без уплаты пошлины – поставки остановились. В начале мая решено было снять торговые ограничения, но возникла новая проблема: неофициально Турция стала квотировать российскую пшеницу. Проблема была решена за неделю, сейчас поставки в Турцию, а также в Египет восстановлены, говорят «Ведомостям» два российских экспортера.

К концу сезона Россия стала нагонять прошлогодний экспорт: ослаб рубль, выросли экспортные цены (за последний месяц – на 7% до $185 за тонну), говорит директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов: есть опасения, что в ЕС и на Украине будет плохой урожай.

Переходящие запасы зерна тоже будут рекордными: на 1 июня – 18,5 млн т, на 30% выше, чем год назад. В конце сезона 2010/11 г. было больше, напоминает «Совэкон», но тогда Россия ввела запрет на экспорт зерна.

Запасов много, но в экспортно-ориентированных регионах пригодного для экспорта зерна осталось немного, говорит директор департамента «Русагротранса» Игорь Павенский: давить на рынок они не будут, обвала цен не произойдет. Большие запасы, слабый рубль, хорошие виды на урожай и рост мировых цен создают предпосылки для мощного старта экспортной кампании в новом сезоне, пишет «Совэкон».

Крупный российский экспортер с этим согласен: на российское зерно есть спрос и из-за хороших цен производители активно продают зерно. Внутренняя цена на пшеницу 3-го класса выросла на 10% за последний месяц – до 9500 руб. за тонну, согласен председатель сельхозкооператива «Знамя Ленина» Юрий Хараман, – именно такая пшеница пользуется большим спросом у трейдеров, именно ее осталось немного. Гораздо больше пшеницы 4-го класса, за тонну которой дают 9000 руб., и приходится торговаться, сетует он.

Первые месяцы сезона будут не столь удачными, как ожидалось, предупреждает крупный экспортер: рынок перестраивается на работу по новой хартии, которая обязывает избегать работы с недобросовестными посредниками. Уже многие экспортеры покупают зерно напрямую у производителей, рассказывает он. Рынок будет перестраиваться два-три месяца, весь экспортный потенциал удастся реализовать, уверен он.

В 2017 г. урожай будет хоть и ниже, чем в 2016 г., но большой: по данным Минсельхоза, около 100 млн т. Россия сможет вывезти 35–37 млн т зерна в 2017/18 сельхозгоду, говорил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Уборка зерновых и зернобобовых культур в этом году задержалась на две недели, сообщил в понедельник Минсельхоз. Это связано с неблагоприятной погодой, поэтому собрано лишь 117 900 т, что почти в 10 раз меньше, чем на ту же дату прошлого года. На юге страны более поздняя уборка может сулить более высокий урожай, надеется Хараман.